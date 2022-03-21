نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم مدة شراء المديونية بنك الرياض وحاسبة الأقساط الشهرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم مدة شراء المديونية بنك الرياض في السعودية وهل جميع شرائح العملاء متوفر لهم إمكانية الاستفادة من حل تمويل سداد المديونية؟ فقد اشتهر بنك الرياض بتقديم مجموعة متعددة من المنتجات المتطورة التي تناسب أكبر عدد من الفئات، فقدم أولًا عرض بنك الرياض شراء المديونية أو حلول التمويل العقاري بالإضافة إلى شراء مديونية بنك الرياض عقاري أو عروض تمويل شخصي وأعلن رسميًا عن الإجراءات المطلوبة فبعد أن قدمنا هل بنك الرياض يشتري المديونية سنوفر طريقة شراء المديونية بنك الرياض.

كم مدة شراء المديونية بنك الرياض

بعد تقديم الطلب من أجل توحيد الالتزامات المالية يتم تسهيل الإجراءات ويتم شراء المديونية في غضون فترة قصيرة ولكن لا بد من تقديم خطاب عدم ممانعة شراء مديونية بنك الرياض وفي هذا الحالة يحصل العميل على التمويل وسداد قيمته على مدار خمس سنوات.

ما هي الالتزامات التي يسددها بنك الرياض؟

وهناك التزامات مالية محددة يقوم بنك الرياض السعودي بسدادها للبنوك السعودية الأخرى وليست البنوك فقط، بل إن هناك العديد من شركات التمويل أيضًا يتواصل معها البنك ويقوم بسداد قيمة التمويل إليها، وذلك للتمويل التالي:

سداد مديونية التمويل الشخصي لدى الشركات والبنوك.

بالإضافة إلى شراء المديونية العقارية والتمويل التأجيري.

وأخيرًا يقوم البنك بسداد الديون الصادرة على البطاقات الائتمانية.

حاسبة سداد المديونية بنك الرياض

وتستطيع استخدام حاسبة سداد المديونية الإلكترونية من خلال بنك الرياض فأما ما يخص احسب تمويلك لدى بنك الرياض فهو يتم من خلال التالي:

انتقل إلى رابط توحيد الالتزامات المالية.

انقر على خيار احسب تمويلك.

اختر نوع التمويل شخصي أو سيارة أو عقاري.

كتابة البيانات الشخصية مثل تاريخ الميلاد والجنسية.

إدخال معلومات العميل المالية، مثل القطاع وقيمة الراتب.

اختيار نوع الراتب، وكتابة تفاصيل الالتزامات المالية الشهرية الموجهة على العميل.

ثم اختيار فترة السداد.

انقر على خيار احسب.

وهنا تنتهي كافة الخطوات المطلوبة من أجل حساب قيمة التمويل من خلال بنك الرياض السعودي، ويمكن الاستفسار عن المزيد من المعلومات عن القيمة الفعلية للتمويل المتاح للعميل من خلال البنك عن طريق الاتصال على رقم 8001242020 الموحد المجاني.