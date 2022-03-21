نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوام بنك الراجحي في رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوام بنك الراجحي في رمضان 1443 يهتم الجميع بمواعيد بنك الراجحي والدوام في شهر رمضان المبارك الذي لم يتبقى عليه إلا أيام قليلة حتى يتمكنوا من الحصول على خدماته من خلال هذا الشهر الكريم حيث يعتبر بنك الراجحي من أكثر البنوك المعروفة داخل المملكه السعودية وتقوم بتقديم العديد من الخدمات العامه لجميع المواطنين والمقيمين داخل البلاد مع اتباع أحكام الشريعه الإسلامية ويوجد له العديد من الفوائد، فهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة دوام بنك الراجحي في رمضان 1,443.

دوام بنك الراجحي في رمضان 1443

دوام بنك الراجحي في رمضان 1443 تبدأ مواعيد دوام بنك الراجحي في الأقسام النسائية يوم الأحد حتى يوم الخميس بدأ من الساعة العاشرة حتى 3:30 عصراً بشكل يومي.

أما بالنسبة لمواعيد بنك الراجحي في المدن والمحافظات داخل المملكه السعوديه تقوم بتقديم كافه الخدمات لجميع العملاء على مدار الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءا كل يوم من الأحد إلى الخميس.

يبدا الدوام في بنك الراجحي في صالا مول من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة بعد الظهر وذلك في الفترة الأولى أما بالنسبة للفترة الثانية من الساعة التاسعه مساء حتى الساعه الواحدة صباحاً.

أما بالنسبة للمواعيد في المطارات تعمل بشكل دائم على مدار 24 ساعه ولا تتوقف بتقديم الخدمات لجميع الركاب والمسافرين.

أرقام التواصل مع بنك الراجحي

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أرقام التواصل مع بنك الراجحي ومع خدمة العملاء من خلال السطور القادمة:

يوجد خدمه 24 ساعه يمكن الإتصال على الرقم 8 0 0 1 2 4 1 2 2 2.

رقم خدمة العملاء 0 11 4 6 0 3 3 3 3 أما رقم تداول الراجحي 92000 5856.

رقم بنك الراجحي الاساسي 92000 33 44 وما تم التواصل مع عملاء مصرف الراجحي 800 12488 80.