نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سحب سيارة من البنك الأهلي وعروض تقسيط تويوتا في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب سيارة من البنك الأهلي يتعلق ببعض الأوراق والمستندات وكذلك بعض الشروط، فقد قدم البنك مجموعة متعددة من السيارات الجديدة التي يتم تقديمها في صورة تقسيط على دفعات شهرية، لهذا تم تقديم أنواع سيارات البنك الأهلي السعودي لكي يتم الاختيار منها من خلال موقع البنك، وتم الإعلان عن أفضل معارض سيارات تتعامل مع الأهلي أيضًا وهناك عروض سيارات البنك الأهلي 2022 جاهزة خلال الفترة الحالية، لذا سنتعرف على إجابة هل البنك الاهلي يقسط سيارات بدون تحويل راتب في المملكة العربية السعودية.

سحب سيارة من البنك الأهلي

تستطيع الاستمتاع بأنواع عديدة من السيارات من خلال البنك الأهلي من بينها سيارات تويوتا الحديثة فمن أجل سحب سيارة من البنك الأهلي وخصوصًا تويوتا يتم اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع البنك الأهلي السعودي.

زيارة التمويل التأجيري، والنقر على العروض الخاصة.

الدخول إلى أفضل العروض التي تتناسب مع احتياجاتك.

تقسيط تويوتا برادو البنك الأهلي

من أجل تقسيط سيارات تويوتا برادو لا بد من التعرف على الشروط والمميزات وهي تتمثل في التالي:

قيمة الدفعات الشهرية للرواتب المحولة إلى بنوك أخرى 2118 ريال سعودي.

بينما الأقساط للرواتب المحول للبنك نفسه قيمتها 2030 ريال سعودي.

قيمة الدفعة الأولى لمن قام بتحويل الرواتب لبنوك أخرى 10% من الإجمالي، بينما في حال الموافقة على تحويل الراتب للأهلي لن تكون بحاجة إلى سداد المقدم، ولكن الدفعة الأخيرة ستبلغ 40% فقط.

ليس هناك رسوم إدارية.

هذا العرض متوفر إلى يوم 31 من الشهر الحالي، ولكن يقوم البنك بتجديد العروض باستمرار مع انطلاق الشهور الميلادية الجديدة، أي ينبغي المتابعة من خلال موقع البنك.

أدخل راتبك واعرف قيمة قسط التمويل

تستطيع إدخال قيمة راتبك وبعض المعلومات الأخرى لمعرفة ما هي قيمة التمويل المسموح بها من خلال البرامج التمويلية التي يوفرها البنك، وتستخدم من خلال التالي:

اختيار تبويب احتسب بعد التأكد من أنك قمت بإدخال جميع المعلومات بطريقة صحيحة عبر الموقع، وسوف تتعرف على قيمة الأجرة الشهرية النهائية والبدء في كافة الإجراءات.