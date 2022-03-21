نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول بالسجل المدني شروط الضمان للمتزوجه “احتساب الراتب” في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام حالة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول بالسجل المدني sbis.hrsd.gov.sa وكذلك شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجه والمطلقة والأرملة، وكيفية استعلام الأفراد والعوائل عن حالة طلب الضمان الذي تم تسجيله، وكيف اعرف أني مؤهله في الضمان المطور، ومواعيد صرف الضمان، وطريقة تسجيل الدخول في الضمان المطور للاستعلام عن أهلية الضمان والاستحقاق لدعم منصة الحماية الاجتماعية الجديدة، وكذلك كم مدة الضمان المطور، وحاسبة الضمان الاجتماعي التي تقيس قيمة راتب لضمان وفق الحد المانع، وتاريخ وتوقيت نزول وصرف إيداع الضمان لهذا الشهر، جميعها من التساؤلات التي تبحث عن إجابات لدى قطاع عريض من مواطني المملكة، لذلك سنخصص هذا التقرير للإجابة على معظم هذه التساؤلات والاستفسارات.

الاستعلام عن حالة الأهلية والاستحقاق لطلب الضمان الاجتماعي المطور للأفراد والعوائل

وتجدر الإشارة إلى أنه للاستعلام عن حالة أهلية طلب الضمان الاجتماعي وذلك يتم من خلال تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد، أو تسجيل الدخول من خلال رابط النفاذ الوطني الموحد باسم المستخدم وكلمة المرور في أبشر، ويتم الاستعلام عن حالة طلب الضمان المطور كما في الفيديو التالي، باتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط حسابك على الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa .

. الضغط على أيقونة الطلبات أعلى الصفحة.

سيتم عرض طلبك.

قم بالضغط على صورة العين في أقصة يسار الصفحة.

يتم عرض تفاصيل طلبك وتشمل تاريخ تسجيل الطلب وحالة الطلب.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

ويجب التنويه إلى أن شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة هي أن تقوم بالتسجيل كعائل والزوج كتابع، أما في حال عدم تسجيل الزوج كتابع للتحايل في حال كان دخل الزوج ودخلها يتجاوز الحد المانع، حيث أن استحقاق الضمان وقبول الأهلية يتوقف على الحد المانع لإجمالي دخل الأسرة بجميع أفردها.

ويتم تعريف الأسرة بأنها المواطنين من زوجين وأفراد يقيمون غي مسكن واحد، أما خلاف ذلك فيعتبر تحايل على الاستحقاق وتظليل، ويتبع ذلك عقوبات وإرجاع ما تم صرفه كراتب للضمان، لذلك يجب الانتباه إلى أن ذلك حتى لا تقع الزوجة تحت طائلة القانون.

شروط الاستحقاق وقبول الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور للنساء للمتزوجات

المتزوجة إذا بلغت سن 60 عام.

المتزوجة المعلقة.

الزوجة التي غاب عنها زوجها وانقطعت أخباره.

يُصرف مبلغ الضمان الاجتماعي في حال عدم وجود مصدر رزق لها.

في حال كان الزوج مسجوناً ولدي الزوجة منها أبناء.

إذا كان الزوج الزوج مدمنًا للمخدرات ولديها من أبناء.

يجب أن يكون دخل المتزوجة أقل من الحد المانع للضمان الاجتماعي.

أما عن المطلقة أو الأرملة والتي تٌيم مع أولادها في مسكن مستقل، فيمكنها التقديم والتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، أما في حالة كانت تقيم بعد الطلاق أو وفاة زوجها في مسكن أبيها هي وأولادها، فجميعهم يعتبرون تابعين لعائل الأسرة، وخلاف ذلك يُعتبر تحايل وتظليل، وسيتم اكتشاف أي تحايل خلال المراجعة البشرية للبيانات والمعلومات التي تم تسجيلها.

كيف اعرف أني مؤهل/مؤهله في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

وللتعرف على حالة الاستحقاق للطلب الذي قمت بتقديمه على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومعرفة ما إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل، فذلك يتم من خلال تسجيل الدخول على حسابك بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، وفي حالة الرفض يتم عرض سبب الرفض وعدم قبول الأهلية، والفيديو السابق يوضح ذلك تفصيلاً.

احتساب الراتب على حاسبة الضمان الاجتماعي للضمان وفق الحد المانع

معاش الضمان الاجتماعي يشتمل على الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة، أو دخل الفرد الشهري.

خصم 50% من الدخل الشهري.

إضافة الخصم إلى الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة .

الحد الأدنى لا يقل عن 1100 ريال لرب الأسرة

أدنى معاش 550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

طريقة تقديم طلب اعتراض على الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa

الدخول على الصفحة الرئيسة بحسابك في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa.

النقر على الأهلية والاستحقاق.

الضغط على رمز العين أعلى يسار الصفحة.

ثم استكمال الخطوات كما في الفيديو السابق

طريقة التسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. يمكن التسجيل من خلال حساب المستفيد على منصة النفاذ الوطني الموحد.

اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور المجاني الموحد “خدمة عملاء الضمان”

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني: 19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988. صندوق البريد: 12484. الرمز البريدي: 11157. الاتصال على الرقم المجاني 8001222777 الاتصال على الرقم المباشر 0112915588. الاتصال على الرقم 2033333. الاتصال على الرقم 0802007200.

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