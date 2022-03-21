كيفية إضافة الأبناء والزوجة في تطبيق توكلنا ١٤٤٣

قد تم فتح إضافة الأبناء فى تطبيق توكلنا إلى الحساب الخاص لرب الأسرة،أو الأب فى المملكة العربية السعودية ،وتسمى هذه العملية إضافة التابعين بتطبيق توكلنا الإلكتروني،وذلك للإستفادة من الخدمات المتاحة في التطبيق،والتي تحسن من استخدام الخدمات الحكومية المقدمة من قبل جميع الوزرات الحكومية في المملكة العربية السعودية،وأيضا قد تم طرح أسئله فى تطبيق توكلنا،وقد قام التطبيق بالإجابة عليها،ومن هذه الأسئله،هل يحتاح أن يتم إنشاء حساب خاص للوزجة والأبناء على التطبيق ،أم يجب إضافتها إلى حساب رب الأسرة،وقد قام الحساب الرسمي لخدمة العملاء فى تطبيق توكلنا ،بأنه لاحاجة لإنشاء حساب جديد للأبناء والزوجة،ويمكن أن يتم إضافتهم كتابعين لحساب رب الأسرة ،أو ولى الأمر.

كيفية إضافة الأبناء والزوجة على تطبيق توكلنا

أولا:فتح تطبيق توكلنا على الجوال الخاص بك

تسجيل الدخول إلى الحساب،عن طريق كتابة أسم المستخدم،وكلمة المرور ،ورمز التحقيق المرئي

الضغط عل خيار حسابى ،وأختيار خدمة الأفراد والمكفولين

الضغط على خدمة إضافة أبناء أو زوجة

وأخيرا:إدخال البيانات الأبن المراد وإضافتة وقم بحفظ التعديلات

كيفية إضافة الأبناء في منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية

قد تم فتح تسجيل الأبناء في مدرستي للمرحلة الإبتدائية فقط ،وذلك بسبب أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن الدراسة الإلكترونية ستكون لمدة شهرين عن بعد للمرحلة الأبتدائية ،ويمكن تسجيل الأبناء أيضا في مدرستي عن طريق أتباع الأتي:

فتح تطبيق توكلنا على الهاتف الخاص بك أختيار أضافة أبناء في مدرستي أختر الطالب المراد تفعيل حسابة على المنصة وحفظ أسم المستخدم المتوفر للطالب الضغط على كلمة المرور ،وفتح منصة مدرستي،وبعد ذلك أختر الدخول في حساب مايكروسوفت للطلاب بالمملكة العربية السعودية كتابة أسم المستخدم من تطبيق توكلنا ،وإدخال كلمة السر ،قد تم إرسالها إلى الهاتف عبر رسالة نصيه الدخول إلى الحساب ،وإعادة تعيين الكلمة ،وتوثيق الحساب عن طريق الهاتف ،أو البريظ الإلكتروني وأخيرا:وضع بيانات الدخول على المنصة لمتابعة الدروس التعلمية للطالب

ونحن موقع ثقفنى نشكر كل الجهود المبذولة من جميع الوزرات في المملكة العربية السعودية،في أضافة خدمات جديدة للمواطن السعودي ،تساعدة على المعيشة ،وتخفيف أعباء المعيشة عليه.