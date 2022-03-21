هل البنك الاهلي يقسط سيارات بدون تحويل راتب جديد العروض

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عمر شويل - جدة هل البنك الاهلي يقسط سيارات بدون تحويل راتب وما هي أفضل معارض سيارات تتعامل مع البنك الأهلي خلال الفترة الحالية؟ فقد قدم البنك مجموعة من حلول التمويل والقروض الشخصية وقروض السيارة أيضًا لكي يساعد المواطنين والوافدين على شراء سيارة حديثة بدون تحويل الراتب، وهناك اتجاهات عديدة للتعرف على شروط قرض السيارة من البنك الأهلي 2022 بالإضافة إلى كيفية شراء سيارة عن طريق البنك الأهلي بدون تحويل الراتب وأبرز عروض تقسيط السيارات.

هل البنك الاهلي يقسط سيارات بدون تحويل راتب

متوفر خلال الفترة الحالية قرض السيارة المستعملة من البنك الأهلي وكذلك تقسيط سيارات البنك الأهلي الجديدة في ضوء العروض الجديدة التي تقدمها المعارض في السعودية مثل معرض عبداللطيف جميل الذي يقدم تقسيط سيارات تويوتا الجديدة.

فأما عن هل البنك الاهلي يقسط سيارات بدون تحويل راتب فقد أعلن البنك أنه بالفعل يقوم بتوفير تقسيط السيارات بدون تحويل راتب، ولكن في تلك الحالة سيكون هناك زيادة في قيمة الدفعات الشهرية المقدمة إلى البنك، بينما في حال التحويل إلى البنك سيكون الدفعة والمقدم أيضًا أقل.

عروض تقسيط تويوتا كورولا البنك الأهلي

حققت تويوتا كورولا مبيعات كبيرة في السنوات الماضية في محيط الشرق الأوسط وفي المملكة السعودية على وجه التحديد، وقدم البنك الأهلي دعوة إلى تقسيط سيارات تويوتا كورولا من خلال البنك عبر رابط عروض البنك الأهلي للتمويل التأجيري والتي تنتهي كل شهر وتتجدد مع دخول الشهور الجديدة.

ويمكن تقسيط السيارة بدون تحويل الراتب إلى البنك، ولكن التحويل إلى البنوك الأخرى التي تتعامل معها جهة العمل، ولكن سيتم سداد دفعة شهرية 1035 ريال سعودي، وقد أكد البنك على أنه لا يمثل وكلاء بيع السيارات، ويتم تطبيق الشروط والأحكام.

تويوتا راش تقسيط بدون تحويل راتب

أما عن تويوتا راش الجديدة فئة عام 2021 المقدمة من خلال المعارض السعودية بالتعاون مع البنك الأهلي فيمكن الحصول عليها بدون تحويل الرواتب بقيمة 1016 ريال سعودي قسط شهري، والدفعة الأخيرة مقدرة ب 30% من إجمالي سعر السيارة، ومن مميزات العرض أنه بدون رسوم إدارية أو مصروفات.