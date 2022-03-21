مساعدات مالية وعلاجية وسداد قروض الغارمين من الأمير عبد العزيز بن فهد كيفية التقديم بالخطوات 1443

مساعدات مالية وعلاجية وسداد قروض الغارمين من الأمير عبد العزيز بن فهد يبحث المواطنين السعوديين الذين هم بحاجة إلى دعم مادي ومساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد عن طرق الحصول على المساعدة وخطوات تقديم الطلب، فمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد تعمل على تقديم كافة الخدمات والمساعدات المالية لمواطنيها الذين هم بحاجة فعلية إلى المساعدة حتى يمكنهم العيش في راحة في وطنهم المملكة العربية السعودية، فمن حق كل مواطن أن يشعر بالأمان في وطنه وأن يشعر بأن وطنه توفر له كل شيء حتى يعيش في سعادة ورضا.

خطوات الحصول على دعم مادي ومساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال الرابط الخاص بالموقع.

انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية” ومنها قم بالنقر على أيقونة “طلب المساعدة المالية”.

بعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منك على الموقع بشكل صحيح والتي تتمثل في اسمك كاملًا رباعيًا ثم قم باستكمال كافة البيانات بدقة.

أرفق البيانات التي قمت بإدخالها بالأوراق الرسمية المطلوبة منك على الموقع حتى تعزز صحة ما قمت بذكره في البيانات ثم انقر أخيرًا على زر “إرسال الطلب”.

طريقة كتابة طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد

أول خطوة تتمثل في كتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” ثم ألق التحية على سمو الأمير وقم بالدعاء له وللعاملين في المؤسسة.

بعد ذلك قم بتحديد نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها من المؤسسة وأرفق المستندات والأوراق التي تفيد صحة ما قمت بذكره من أسباب لجوءك للمؤسسة.

اكتب اسمك كاملًا رباعيًا وعنوانك بشكل دقيق وصريح وأرفق ذلك بكتابة رقم الهاتف المحمول الخاص بك.

شروط استحقاق المتقدم على خدمات مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية

كي يكون المواطن مستحقًا للدعم والخدمات المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية يجب أن تتوافر به بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي: –