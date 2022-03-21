إعرف الآن… رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسجل المدني

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، سارع عشرات الآلاف من المواطنين والمواطنات المقيمين في المملكة العربية السعودية للبحث عن رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، حيث أعنلت الوزارة عن إمكانية الاستعلام عن حالة الضمان إلكترونيا وذلك من خلال الموقه الرسمي التابع للوزارة، ويمكن للمواطن الراغب في الاستعلام التعرف على تفاصيل حالة الضمان من خلال كتابة رقم السجل المدني، حيث تستعد الوزارة للإعلان عن نتائج الأهلية والاستحقاق لمعاشات الضمان، وكانت الوزارة قد عملت على تطوير النظام حيث أدخلت العديد من الإجراءات والضوابط الجديدة على المواطنين المستفيدين الجدد كما وفتحت باب التقديم للحالات الجديدة.

استعلام عن حالة الضمان عبر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي تديره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يقدم النظام الدعم المالي للعديد من فئات المجتمع مثل المواطنين العاطلين والباحثين عن العمل بالإضافة إلى الأفراد والنساء “المطلقة، الأرملة، المهجورة” وذلك وفقا لعدد من الشروط التي أعلنت عنها الوزارة حتى يكون المواطن مستحقا للاستفادة من معاش الضمان، وقد وفرت الوزارة التطبيق الخاص بها والذي يوفر أيضا الكثير من الخدمان فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات، ويمكن تحميل التطبيق فورا للاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية التي يتيحها التطبيق، ومن أبرزها المساهمة المجتمعية، البطاقات الرقمية والتواصل مع الوزارة بالإضافة إلى خدمات أخرى.

طريقة الاستعلام عن حالة الضمان بالخطوات

تسائل الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي، وذلك حتى يتعرف المواطن على أهليته للحصول على المعاش، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بشكل إلكتروني، وذلك للتخفيف والتسهيل على المواطنين الذهاب إلى مكاتب الوزارة، وفيما يلي نوضح لكم من خلال شرح شامل ومفصل كيفية الاستعلام عن الضمان، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية التي نقدمها لكم خطوة بخطوة.