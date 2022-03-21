رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443 لحملة الثانوية والشروط المطلوبة

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أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة رسميا طرح مجموعة من الوظائف العسكرية الشاغرة لحملة الثانوية العامة أو أعلى من ذلك، حيث تم الإعلان عن فتح باب التسجيل والقبول في العديد من الأماكن داخل المملكة العربية السعودية للرجال، فقد تم الإعلان عن الضوابط والشروط التي يجب توافرها للحصول على هذه الوظائف والالتحاق بالخدمة العسكرية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط تسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني 1443 والشروط المطلوبة.
رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443
وقد أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية عن بداية التسجيل للحصول على الوظائف العسكرية المتاحة من يوم السابع عشر من شهر شعبان، الموافق يوم 20 من شهر مارس، على أن تنتهي عملية التسجيل في يوم الرابع والعشرين من شهر مارس، فقد تم تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في الوظائف، على أن يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم الدخول إلى موقع تسجيل وظائف وزارة الحرس الوطني من خلال هذا الرابط.
- يتم اختيار التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي.
- يتم اختيار المسمى الوظيفي ومن ثم اختيار التسجيل في الوظيفة.
- إدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.
- عقب التأكد من إدخال كافة البيانات بشكلٍ صحيح يتم اختيار أيقونة تسجيل طلب الحصول على الوظيفة.
شروط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443
وقد تم تحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها للحصول على وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي.
- من الضروري أن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة سعودي الجنسية.
- تقديم الوظائف لحملة الثانوية العامة أو أعلى من ذلك مثل حملة البكالوريوس والدبلوم في بعض التخصصات التي تم تحديدها.
- من الضروري ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد.
- يشترط أن يكون هناك بطاقة تصنيف سارية المفعول.
- ألا يكون المتقدم للوظيفة متزوجا من امرأة غير سعودية.
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المطلوب للقبول في الوظيفة.
- يشترط أن يتم اختيار المقابلة الشخصية.
- في حالة إصدار الشهادات من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يتم معادلتها.
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