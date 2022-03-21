ايفون اقساط بسعر الكاش الشروط وطريقة الحصول عليه

ايفون اقساط بسعر الكاش من الأشياء الهامة التي يستمر البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة، وذلك رغبة منهم في تقليل تكاليف تغيير الجوال الخاص بهم، ومن أهم الأجهزة التي يتم البحث عنها هي أجهزة ايفون بالتقسيط بدون فوائد حيث يمكن الحصول على الجوال من محلات بيع ايفون بالتقسيط ولكن يتم احتساب نسبة فائدة، ولذا فقد وفرت اكسترا إمكانية تقسيط جوالات بدون فوائد من خلال بعض البنوك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة الحصول على ايفون اقساط بسعر الكاش.

ايفون اقساط بسعر الكاش

يمكن الاستفادة من عرض ايفون اقساط بسعر الكاش عبر شركة اكسترا تتاح لبعض البنوك في حالة كان العميل ضمن المتوفر بهم الشروط الموضوعة من تلك البنوك والتي تتمثل في:

التقسيط يكون باستخدام البطاقات الائتمانية التابعة لأحد البنوك المشاركة.

الالتزام بالحد الأقصى لفترة التقسيط التي قد تختلف من بنك لآخر.

للاستفادة من عرض التقسيط للجوالات بسعر الكاش يتوجب أن تكون الفاتورة بمبلغ يبدأ من 3500 ريال سعودي، سواء كانت الفاتورة من داخل إحدى فروع الشركة أو الموقع الإلكتروني.

يجب أن يبلغ العميل بتحويل العملية المدفوعة من خلال البطاقة الائتمانية إلى نظام الأقساط بعد مرور يومين من تاريخ إصدار الفاتورة.

التواصل مع البنك قبل عملية الشراء للتعرف على الشروط الأخرى الموضوعة من خلاله إن وجدت.

عرض تقسيط المشتريات بسعر الكاش متاح حتى أخر شهر يونيو 2022.

خطوات تقسيط جوال ايفون من اكسترا

يتاح للعملاء إمكانية تقسيط الجوالات من إكسترا عبر المرور بالخطوات التالية:

التوجه إلى موقع شركة إكسترا الرسمي.

الدخول إلى صفحة الجوالات.

تحديد الجوال المراد شرائه على أن يكون بقيمة الحد الأدنى للفاتورة.

استخدام البطاقة الائتمانية الخاصة بالبنك التابع له العميل لإنهاء عملية الشراء.

التواصل مع البنك بعد مرور يومين لتحويل العميلة إلى برنامج الأقساط المتوفر.

تقسيط بسعر الكاش جوالات

يستفيد العملاء من إمكانية تقسيط جوالات الايفون بسعر الكاش إذا كانوا عملاء بإحدى البنوك التالية:

مصرف الراجحي.

بنك الرياض.

بنك ساب.

بنك الجزيرة.

بنك الأهلي SNB.

البنك السعودي للاستثمار.

البنك العربي anb.

ويمكن للعملاء الاطلاع على قائمة البنوك المشاركة في عملية التقسيط عبر الموقع الرسمي لشركة اكسترا.