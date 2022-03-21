نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل اختبار التحصيلي للبنات 1443 وتحديث البيانات لنظام قياس qiyas هيئة تقوم التعليم والتدريب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل اختبار التحصيلي، ورد بشكل عاجل الآن وفقا لهيئة تقويم التعليم والتدريب qiyas في المملكة العربية السعودية فإنه قد تحديد فترتين فيما يخص بدء التسجيل للتحصيلي للبنات والذكور حيث ان اليوم الاثنين 21 مارس الموافق 18 شعبان هو بداية التسجيل الخاص بالبنات في المملكة، وتظل اختبارات التحصيلي، ذات أهمية نظراً لاستخدامها في تقييم قدرات الطلاب بأجمعهم لضمان توزيع الطلاب بشكل عادل في كليات وجامعات المملكة العربية السعودية، وحتى وقت قريب أصبح الكثير من الطلاب يبحثون عن مواعيد التسجيل في اختبار التحصيلي 1443 وقد استعدوا جيداً للمذاكرة لتحقيق اعلى الدرجات في في التحصيل العلمي والمندرج ضمن التخصصات العلمية كالفيزياء والكيمياء، واليوم نقدم عبر شرحنا، رابط تسجيل التحصيلي 1443 من خلال قياس qiyas ، وكيفية التسجيل وتحديث البيانات حصراً عبر موقع قياس، عملياً,

تسجيل التحصيلي في نظام قياس qiyas للثالث ثانوي

بالنسبة للطلّابْ.. تضمن اختِبارات التحصيّلي تصّنيفهم الأنسب في جامعات المملكة بعد التخرج، ويحرص الطلاب سواء الذكور او البنات على المراجعة الجيدة مع الملخصات والاسئلة المهمة للتهيئة الجيدة للاختبارات التحصيلي التّي تعّدها هيئة التعليم والتقويم المتمثلة في نظام قياس qiyas للتدريب. اليوم الأثنين بداية التسجيل في التحصيلي للبنات والتي فتحت مواعيد التسجيل التحصيلي في الساعة 12 ظهراً عبر رابط قياس.

رابط تسجيل الاختبار التحصيلي 1443 وتحديث البيانات وفق هيئة تقويم التعليم qiyas

اعمل على تسجيل الدخول في نظام قياس من خلال الولوج على رابط الموقع الالكتروني.

وهكذا اكتب رقم السجل المدني الخاص بك ويلحقه كلمة المرور

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اعمل على تحديث المعلومات الشخصية للاستفادة من إظهار الاختبار التحصيلي في البحث

بالبحث عن المؤهل الدراسي وتعديله الى الثالث ثانوي ثم اضغط تعديل

يتم اختيار الاختبارات المتاحة للتسجيل وتحديد آلية الاختبار وهي ورقي

العمل عل استكمال عملية تسجيل التحصيلي وفق التعليمات التي تظهر على موقع قياس.

وفي ذات السياق.. أشار نظام قياس لهيئة تقويم التعليم والتدريب الى أنه تم فتح التسجيل في اختبارات التحصيلي اليوم الاثنين 21 الموافق 18 شعبان.

وتباعاً لفترة التسجيل التحصيلي المتعلق بالطلاب الذكور، يتم التنويه من قبل نظام قياس المركزي qiyas عن جعل يوم 23 مارس 2022 الموافق هجريا 20 شعبان 1443 موعداً لبداية لفتح باب تسجيل اختبارات التحصيلي للطلاب، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح!