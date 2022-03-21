تمويل شخصي بدون كفيل للسعودي والمقيم وبالتقسيط على 60 شهر

هناك العديد من القروض التمويلية الميسرة وأيضاً المرنة بالمملكة العربية السعودية ومن بين تلك المنتجات عرض التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية والذى يحاول دائماً لتقديم خدمات تمويلية تنافسية وأيضاً متنوعة فيوفر الآن عرض التمويل الشخصي بدون كفيل كما أنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سنتعرف سوياً على تلك التمويل وأهم شروط الحصول عليه وطريقة الحصول عليه.

تمويل شخصي بدون كفيل لدى مصرف الراجحي بالسعودية

القرض الشخصي الفوري لدى مصرف الراجحي صمم بمزايا تناسب متطلبات العملاء المختلفة ومن بين تلك المزايا ما يلي.

يتميز التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأنه لا يتعارض مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يتميز التمويل الشخصي من الراجحي بأنه متاح للسعودي وأيضاً المقيم.

كما يتميز أيضاً التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بأن السعودي يحصل على فترة سداد ربما تصل إلى 60 شهر.

العميل الغير سعودي يحصل على فترة سداد ميسرة وربما تصل إلى 36 شهر.

يستطيع أيضاً العميل من الاستفادة من جميع الخدمات والمنتجات المالية التى يقدمها مصرف الراجحي.

كما يستطيع أيضاً العميل المتقاعد من الحصول على التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي.

يستطيع كذلك العملاء من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل لدى مصرف الراجحي.

لا يحتاج أيضاً التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي إلى كفيل أو ضامن.

يحصل العميل على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 2500000 ريال كحد أقصى.

شروط التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالسعودية

أتاح مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل شخصي يمكن الحصول عليه اونلاين وأيضاً متاح للسعودي وكذلك المقيم والمتقاعد ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي لابد من توافرها لدى العميل المتقدم من أجل الحصول على الموافقة الفورية على طلب التمويل وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون سن المواطن السعودي لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.

كذلك يشترط أن يكون سن المقيم لا يقل عن 23 عام ولا يتجاوز 55 عام.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي بالسعودية

يستطيع جميع العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي لدى مصرف الراجحي طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق مصرف الراجحي بالمملكة العربية السعودية وأيضاً يمكن طلب التمويل من خلال الإتصال على أرقام خدمة العملاء.