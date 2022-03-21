نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معارض تقسيط سيارات مباشر بضمان ثلاث سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن معارض تقسيط سيارات مباشر بسبب حاجة البنوك السعودية إلى العديد من الأوراق والمستندات وربما تحويل الرواتب إلى البنك؟ فقد انتشرت معارض سيارات مستعملة بالتقسيط المباشر في المملكة العربية السعودية ومن أبرزها شركة اليسر كما أن هناك عبداللطيف جميل الذي يوفر تقسيط سيارات بدون بنك أيضًا، ولكن هناك مجموعة من الشروط لقبول معارض سيارات بالتقسيط الطلب ومنها عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة وسوف نتعرف على شروط معارض تقسيط سيارات مباشر والطريقة.

معارض تقسيط سيارات مباشر

يمكن اكتشاف ما تقدمه معارض تقسيط سيارات مباشر في المملكة، حيث أن الشركة تعمل على تطوير خدماتها كي تتناسب مع احتياجات المواطنين وتتناسب أيضًا مع متطلباتهم عند شراء السيارات المستعملة على وجه التحديد.

ويقوم المعرض بعرض مجموعة متعددة من السيارات ولكن من أهمها سيارات تويوتا المستعملة والجديدة بالتقسيط المباشر دون الحاجة إلى وسيط أو كفيل وبدون مقدم أيضًا إلى الشركة ولكن ينبغي الاتفاق في هذه الحالة على قيمة الدفعة الأخيرة.

معارض سيارات مستعملة بالتقسيط المباشر تويوتا

متاح في الدمام في أنواع عديدة من السيارات الخاصة بشركة تويوتا وتُقدم مستعملة بنظام التقسيط من خلال موقع موتري وأيضًا عبداللطيف جميل للتمويل والإجارة، ومن أفضل أنواع السيارات تويوتا يارس 2020 اس دي الجديدة.

وموديل عام 2019 متوفر منه سيارة تويوتا يارس وتعمل بنظام الأوتوماتيك ومتاح التقسيط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن سعر السيارة الكاش لم يتم إعطاء أية معلومات عنه إلى الآن، ولكن للاستفسار عن السيارة وحالتها ولونها أيضًا يمكن التواصل عبر الهاتف على رقم (8002442211)، وذلك من خلال المملكة العربية السعودية.

تقسيط تويوتا اف جي كروزر 2019

متوفر أيضًا سيارة تويوتا اف جي كروزر موديل عام 2019، وهناك امتيازات عديدة عند تقسيط السيارة من خلال عبداللطيف جميل من أبرزها:

ضمان لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات.

قيمة الأقساط الشهرية 3381 ريال سعودي.

لم يتم تحديد سعر السيارة الكاش.

وإلى جانب تلك السيارة متوفرة سيارات أخرى زاد الإقبال عليها بسبب توافر العديد من الكماليات بها بالرغم من كونها مستعملة، منها تويوتا فورتشنر 2020، متوفر التقسيط بقيمة شهرية لا تقل عن 2939 ريال سعودي.