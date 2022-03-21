نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات تقسيط هيونداي كريتا 2022 في السعودية بـ400 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت عروض رمضان للسيارات هذا العام 2022 مبكرًا حيث يمكن تقسيط هيونداي كريتا 2022 في السعودية بقسط شهري معقول. والمعروف أن 2022 Hyundai Creta مدمجة ولطيفة تتوفر فيها الكماليات الحديث بسعر مناسب. وسوف تندهش جدًا حين تشاهد العديد من سيارات كريتا 2022 تجوب شوارع دبي المزدحمة. بمقاعدها ذاتية التهوية في الإصدار المتقدم أو حتى بالمواصفات الأساسية في الفئة الأولى تلبي Creta بسهولة شغف الباحثين عن سيارة اقتصادية بسعر معقول.

مواصفات هيونداي كريتا 2022

يتمثل قلب 2022 Hyundai Creta النابض في محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 115 حصانًا. وتأتي السيارة مع ناقل حركة اوتوماتيك وشاشة معلومات وكاميرا خلفية مثبت سرعة وحساسات خلفية. المحرك مزود بخاصية إيكو بوست الحديثة التي ترفع معدل استهلاك الوقود حتى 17.5 كلم لكل لتر.

سعر كريتا 2022

يبدأ السعر المعقول الذي نتحدث عنه هنا من 68 ألف ريال سعودي، وربما يقول قائل إنه يمكنك الحصول على إحدى سيارات الكروس أوفر الأخرى في السوق بأسعار أقل. لكن Creta تقدم بعض الإضافات التي تستحق الدفع مقابلها. على سبيل المثال لا الحصر هناك فتحة السقف البانورامية الممتازة ، والتي لم نشاهدها في السيارات المنافسة بنفس السعر. هناك أيضًا مساحة كبيرة للأمتعة تبلغ 433 لترًا ، مع خيار طي المقاعد الخلفية لأسفل لمزيد من الأمتعة. فيما يمثل نظام المعلومات والترفيه الممتاز والتصميم الخارجي الشامل بعض الميزات الرئيسية في كريتا 2022.

عروض رمضان للسيارات 2022 Hyundai Creta

في كل عام تنشط عروض رمضان للسيارات قبل شهر رمضان بفترة كافية حيث تقدم الشركات على تقديم تخفيضات هائلة في السعر أو في شروط التقسيط. يمكن تقسيط 2022 Hyundai Creta بقسط شهري يبدأ من 400 ريال شهريًا أو أكثر حسب الحالة.

عند التقسيط بمبلغ 400 ريال شهريًا على 84 شهرًا يكون مجموع الأقساط 33.600 ريال تقريبًا . يتبقى من سعر كريتا 2022 حوالي 34.400 ريال توزع على دفعتين، الدفعة الأخيرة (40% بحد أقصى) تصل إلى 24 ألف ريال . الدفعة الأولى تصل إلى 10.400 ريال وهذا العرض يقتضي ما يلي: