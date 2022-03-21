نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تاشيره خروج وعوده برقم الإقامة أو التأشيرة بأبشر أو بدونها وكيفية إصدار التأشيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تاشيره خروج وعوده ، يرغب العديد من المقيمين بالمملكة العربية السعودية في الاستعلام عن خروج وعودة للمقيمين في السعودية وقد طرحت المملكة السعودية الطريقة بشكل إلكتروني للتسهيل على المقيم أو الوافد الوصول للخدمة بالإضافة للعديد من الاستفسارات التي تم إنشائها من الوزارات بخصوص الاستعلامات والاستفسارات ومنها الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة عن طريق الإقامة بسهولة وذلك عبر أبشر المطروحة من وزارة الداخلية بالمملكة، وذلك للتسهيل على المواطنين في الوصول للخدمات الخاصة بهم بشكل مباشر وعبر منصة موحدة لكافة الاستعلامات بالمملكة يمكن للمقيمين أيضا فتح حساب بنك الراجحي عبر الإنترنت.

استعلام عن تاشيره الخروج والعوده

تتيح النفاذ الوطني الموحد خدمة استفسار عن تأشيرة الخروج والعودة ومن أجل الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة قم باتباع الآتي:

أولا الدخول على النفاذ الوطني الموحد.

ثانيا بتسجيل الدخول بحسابك الخاص.

ثالثا الولوج إلى الخدمات الإلكترونية.

رابعا اختر منها الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة فقط.

خامسا بكتابة البيانات المخصصة في أماكنها والضغط على تحقق.

سادسا ستظهر لك بياناتك الخاصة.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيفية الاستفسار عن تأشيرة خروج وعودة عبر النفاذ الوطني الموحد المقدمة من الوزارة الداخلية بالمملكة، تتيح منصة النفاذ الوطني الموحد فتح حساب بنك الراجحي أيضا.

الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة بدون أبشر

من أجل الاستعلام عن سريان تأشيرة الخروج والعودة بدون النفاذ الوطني الموحد يمكن للقارئ استخدام خدمة مقيم والتي تقدم هذه بسهولة وبدون أي تسجيل مسبق بالخدمة ومن أجل استفسار عن تأشيرة خروج وعودة برقم الهوية قم باتباع الآتي:

أولا الولوج إلى رابط الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم.

ثانيا بتحديد طريقة الاستفسار سواء برقم التأشيره أو بالإقامة.

ثالثا بكتابة رقم الإقامة أو التأشيره في المكان المحدد.

رابعا باستخدام أي من سبل المطابقة المتاحة.

خامسا بكتابة بيانات المطابقة.

سادسا بالضغط على تحقق.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على كيف تستخدم هذه الخدمة للاستفسار عن تأشيرة خروج وعودة، وطريقة الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة بالإقامة.

إصدار تأشيرة من منصة أبشر

تتيح النفاذ الوطني الموحد الإلكترونية إلى جانب الإستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة لمقيم في السعودية إصدار تأشيرة من المنصة بشكل إلكتروني عبر المصلحة العامة للجوازات وللقيام بالخدمة باتباع الآتي:

أولا بالدخول على منصة أبشر.

ثانيا توجه لخدمة التأشيرات من القائمة المخصصة للخدمات.

ثالثا بتحديد الشخص الذي ترغب في عمل تأشيرة له.

رابعا بإدخال المطلوب في الخانات الفارغة أمامك.

خامسا بالضغط على أيقونة إصدار تأشيرة.

يمكن للمقيم أيضا أن يقوم بزيادة دخله عبر الاستثمار من خلال الراجحي تداول.

مطلوبات وشروط إصدار تأشيرة

للتعرف على مطلوبات وشروط إصدار التأشيره فهي كالآتي:

يجب على المتقدم أن يقوم بسداد رسوم التأشيرة.

يشترط أن تقوم بسداد كافة المخالفات المرورية للمصدر له التأشيرة.

يجب على الراغب بإصدار التأشيرة له أن يكون متواجد على أرض المملكة أثناء أداءها.

صلاحية جواز السفر الخاص به أكثر من 60 يوما.

يجب توافر بصمة للفرد للذكر أو الأنثى شرط أن يكون 15 عاما فأكثر.

يجب أن تكون صلاحية إقامتك سارية لتمام العملية بصورة صحيحة.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على المطلوب وجدير بالذكر أيضا أن النفاذ الوطني يتيح فتح حساب بنك الرياض أيضا.

استعلام عن صلاحية التأشيرة برقم الجواز

يتساءل الكثير من المقيمين عن طريقة الاستعلام على تأشيرة خروج وعودة برقم الجواز وذلك بعد أن شرحنا صدور تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة للمقيم أو الوافد وقد قامت المملكة العربية السعودية بالتسهيل على الجميع في الوصول للبيانات والمعلومات التي يرغبون في الاستعلام عنها عبر الجوال ليكون في مقدورهم أن يصلوا للبيانات من أي مكان وفي أي وقت عبر الإنترنت ومن تلك العمليات استعلام على تأشيرة الخروج والعودة برقم الجواز الخاص بالمقيم وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

قم بالدخول على خدمة مقيم.

ثانيا ادخل على الخدمات الإلكترونية.

ثالثا اختر الاستعلام على صلاحية تأشيرة الخروج والعودة.

رابعا بكتابة رقم الجواز الخاص بك.

خامسا قم اضغط على استعلام.

بعدها ستظهر لك تفاصيل التأشيرة وصلاحيتها.

بهذا يكون القارئ قد عرف طريقة الاستعلام على تأشيرة الخروج والعودة برقم الجواز الخاص بالمقيم أو الوافد، وبإمكان المقيم أو الوافد أيضا أن يقوم بالاستعلام عن التأمين الطبي عبر الجوال.

استعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة مقيم

يمكن للوافد أيضا أن يقوم بالاستفسار والاستعلام عن التأشيرة من خلال أبشر حيث قامت السعودية بطرح الخدمة للتسهيل على الجميع الوصول لها في أي وقت ودون تسجيل الدخول على الموقع باستخدام الحساب الإلكتروني الخاص بك، ومن أجل القيام بالعملية اتبع الآتي:

يجب أن يكون لديه رقم الإقامة الخاصة به.

ثانيا أن يكون لديه رقم هوية الكفيل.

ثالثا الرمز المرئي أو التأكيدي للقيام بالعملية.

رابعا رقم تأشيرته الخاصة.

خامسا بالدخول على موقع أبشر.

سادسا اضغط على رابط الخدمة.

سابعا بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي.

ثامنا اضغط على خدمات المكفولين.

تاسعا اختر استعلامات واختر منها الاستعلام على صلاحية التأشيرة.

عاشرا بملء البيانات ستظهر لك تفاصيل التأشيرة.

بهذا يكون القارئ قد عرف كافة البيانات وتفاصيل العمليات التي تستلزم للقيام بالعملية مباشرة، ويمكن للقارئ أن يقوم بالاستعلام عن خدمات مكتب العمل إلكترونيا أيضا.