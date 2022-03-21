كيفية التسجيل في برنامج الدعم السكني بالمملكة

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية السعودي، وهذا لكي يتم تقديم الدعم السكني للمواطنين السعوديين المستفيدين، وهذا من خلال تقديم التسهيلات لكافة الأسر السعودية الفقيرة ومتوسطة الدخل المحدود بالسعودية، حيث ام يتم تخصيص ما يزيد عن 300 ألف وحدة سكنية جديدة للمتقدمين على أعلى مستوى، في جميع أنحاء السعودية، وللك يجب على الجميع توافر كافة الشروط الأساسية الهامة، وأضاف إلى ذلك أن نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض الحصول على الدعم السكني، وهذا عن طريق التسجيل في برنامج دعم سكني، حيث أن يكون هذا التسجيل يعد أمر ضروري لكي يتم الحصول على المساعدات السكنية المعلن عنها من قبل صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية.

شروط استحقاق الدعم السكني :

يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية. يجب أن ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً. يجب استيفاء كافة الشروط الأساسية والمطلوبة، التي أوضحت عنها الجهات المسؤولة. يجب إلا يكون للمتقدم داخل شهري ثابت، وهذا لكي يستطيع من أجله تحمل أعباء وتكاليف سكن مناسب له. يلزم على المستفيد أن ألا يكون مالكاً لسكن ملائم له أو لأي من أفراد الأسرة على مدار 5 سنوات من خلال وقت التقديم لطلب هذا الدعم السكني. عدم امتلاك المتقدم أكثر من 3 سيارات للاستعمال له أو لأي من أفراد أسرته.

خطوات التسجيل في المساعدة السكنية :

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج سكني. يجب بعد ذلك إجراء عملية تسجيل الدخول. يجب إدخال رقم الهوية الخاصة بالمستفيد. يجب إدخال رمز التحقق. يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات الشخصية والمعلومات المطلوبة، لكي يتم التأكد من تفعيل الحساب السكني للمستفيد. يجب التقديم على طلب الوحدة السكنية عبر استرجاع كافة كافة المعلومات على الموقع. يجب إدخال المعلومات الخاصة بالمستوى الأكاديمي، وإضافة مدة الإقامة في الخارج، وعما إذا كنت قد تلقيت مساعدة مسبقة في الإسكان أم لا.

وقد تجد الإشارة إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي يسعى في في الفترة الأخيرة عن تحقيق جميع الإنجازات ورؤية المملكة في 2030م وهذا لكي يتمكن أكثر من 70% من المواطنين السعوديين المستفيدين الذين تحصلوا على مسكن ملائم ومناسب، وبناءا على ذلك السعودية تحرص كل الحرص على توفير الحياة الكريمة لمواطنيها جميعاََ.