قرض للمتقاعدين يبدأ من 10,000 وحتى 500 ألف ريال للمواطن والمقيم

التمويل الشخصي للمتقاعدين، يبحث بعض الأشخاص عن سُبل الحصول على مبلغ تمويلي يساعدهم على مواجهة الحياة، لشراء احتياجاتهم ولوازمهم الشخصية، وأيضاً أن يحصل على سيارة أحلامه أو تعليم الأطفال ودفع المصروفات الدراسية، ولذلك فأن الأفضل لك هو حصولك على تمويل من أحد البنوك أو الشركات الموثوقة والتي تقدم تمويل إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن يكون تمويل مرن ويمتد لفترة طويلة في السداد، حتى يتمكن المواطن من الحصول على التمويل الأفضل له بدون قلق أو خوف من الأقساط الشهرية، كما أن التمويل بدون كفيل.

تمويل شخصي للمتقاعدين بأقل راتب

قام البنك المركزي السعودي بتوثيق عدد من البنوك السعودية حتى تقم بمزاولة تقديم التمويل للمواطنين والمقيمين أيضاً، قرض للمتقاعدين مليون ريال، هناك تمويل متوفر شخصي للمتقاعدين بأقل راتب تقاعدي، ويعطيك هذا التمويل مبلغ مالي يبدأ من 10 ألف ريال وحتى 500 ألف بأقل قسط، كما أن فترة السداد تبدأ من 12 شهرا وتستمر حتى 60 شهرا وفق الاتفاق المتفق عليه بين العميل والبنك، حيث أن بنك ساب من أهم وأقوى البنوك الذي يوفر التمويل الشخصي لجميع الأفراد من الموظفين والمتقاعدين، قرض بدون تحويل راتب، وهناك إعفاء من جميع الأقساط المتبقية في حالة الوفاة أو العجز الكلي ويكون هذا بتقرير من الأطباء بذلك، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها.

شروط التمويل الشخصي للمتقاعدين والأوراق المطلوبة

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين.

يجب أن يكون الراتب التقاعدي لا يقل عن 3000 ريال.

وعمر العميل لا يقل عن 40 عاما ولا يتخطى 67 عاما.

يتم تقديم صورة الهوية الوطنية للسعوديين.

صورة الإقامة للمقيمين بشرط أن تكون صلاحيتها لمدة شهر كحد أدنى.

خطاب تعريف بالراتب وصلاحيته شهر.

خطاب تحويل الراتب لبنك ساب.

كيفية طلب التمويل الشخصي للمتقاعدين

ستحصل على التمويل للمتقاعدين بمعدل نسبة سنوي ثابت طوال فترة التمويل، والرسوم الإدارية هي 1.15% من قيمة المبلغ التمويلي أي ما يعادل 5,750 ريال أيهما أقل، وهناك رسوم سداد مبكر وهي ثلاثة أشهر فقط، ولا يطلب منك أي ضمان للحصول على التمويل الشخصي للمتقاعدين فقط تقدم بطلبك من خلال الموقع الإلكتروني لبنك ساب أوالاتصال على الرقم 920007222 أو من أحد الفروع داخل المملكة العربية السعودية.