وظائف خالية الحرس الوطني السعودي 1443 ومعايير القبول

وظائف خالية الحرس الوطني السعودي 1443، يبحث الكثيرون داخل المملكة عن الوظائف العسكرية الشغالة في وزارة الحرس الوطني السعودي، وذلك رداً لإعلان الوزارة عن فتح باب التقديم لجميع الذين لديهم نيه للتقديم على أحد الوظائف العسكرية في جميع أرجاء المملكة وذلك يكون للرجال والذي يستمر لمده 5 أيام متواصلة بدءاً من أمس الأحد ويستمر حتى الخميس القادم، وصرحت الوزارة بأن الوظائف العسكرية المتوفرة هي لحملة البكالوريوس في مجال علم النفس والخدمة الاجتماعية فقط وذلك بشروط وضوابط تم تحديدها من قبل الوزارة ومنها أنه يشترط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، مع ضرورة تقديم مستند رسمي صادر من الجهة التعليمية ومذكور بها مده الدراسة والانتظام فيها، كما يجب تقديم بطاقة تصنيف سارية المفعول.

وظائف خالية الحرس الوطني السعودي 1443:

وبينت الوزارة أيضا بأن الوظائف المتاحة لحملة الدبلوم هي في تخصص الاتصالات، وذلك بشرط وجود الخبرة من دورات وغيرها في نفس المجال في حالة توفرها، وقالت أيضاً أن القيام بإتمام عملية التسجيل لا تعني بدورها أنه تم قبولك في الوظيفة، لأن المتقدم يتم خضوعة لشروط القبول التي وضعتها وزارة الحرس الوطني، ويتم ملأ جميع الخانات المخصصة بالبيانات الخاصة بالمتقدم، ويجب التأكد من رقم الهاتف المدخل حيث أن الوزارة تعتبره حلقة التواصل الوحيدة بينها وبين المتقدمين.

معايير القبول في وظائف الحرس الوطني السعودي:

شرط أساسي على المتقدم أن يكون قد حصل على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وسيتم مفاضلة المؤهل الأعلى في حالة توافره.

ومن المؤكد أنه يجب أن يكون المتقدمين من أصل ومنشأ سعودي. ويتم استثناء من قد أقام مع والدية في الخارج أثناء خدمة المملكة.

كما يجب توافر السمعة والسلوك والسيرة الحسنة للمتقدمين.

أيضا يشترط إثبات عدم إدانة المتقدم بإحدى جرائم الشرف أو الأمانة.

يشترط على المتقدم تقديم هوية وطنية مستقلة وأن تكون سارية الصلاحية أثناء التقديم.

في النهاية على المتقدم ألا يكون قد سبق له التعيين في إحدى وظائف النظام العسكري، أو تم إنهاء خدمته.

موعد إنهاء التقديم على الوظائف 1443:

تم تحديد مده التقديم والتسجيل لجميع الراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف العسكرية في جميع أنحاء المملكة. وهي 5 أيام فقط، والتي بدأت منذ أمس الأحد ويتم غلق باب التقديم في يوم الخميس القادم.