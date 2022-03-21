رابط استعلام المساعدات المقطوعة المباشر عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يعتبر برنامج المساعدات المقطوعة السعودية من أهم البرامج التي قدمت الدعم المالي لمحدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، لكن البرنامج منذ أكثر من ثلاث سنوات توقف عن صرف تلك المساعدات، وقالت الوزارة أن سبب التوقف يرجع إلى عمل بعض التعديلات عن نظام الضمان الاجتماعي القديم، ومنذ أكثر من شهرين تم عمل التعديل وأصبح يطلق على النظام الجديد نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم صرف أول دفعة من المعاش الضماني، ويأمل ملايين المواطنين السعوديين في صرف المساعدة المقطوعة بعد ذلك التعديل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام عنها.

شروط المساعدات المقطوعة

تم وضع بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص المستحق لهذه الإعانات سعودي الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية السعودية، أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، والزوجة الغير سعودية ولديها أبناء يحملون الجنسية السعودية، والسعوديين من أصحاب بطاقات التنقل.

تصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي حسب أسبقية التقديم عليها.

حسب أسبقية التقديم عليها. تمنح مرة كل عام إذا كان الشخص المتقدم من أصحاب المعاش الضماني، وليس لديه مصدر دخل أخر.

تصرف مرة كل عامين، إذا كان الشخص المتقدم لديه دخل أخر غير المعاش الضماني، أو يحصل على إعانات أخرى من مؤسسات اجتماعية سعودية.

لا يكون لدى المستفيد أي أراضي زراعية أو سجلات تجارية أو أملاك عقارية.

رابط استعلام المساعدة المقطوعة

يجب علينا الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية واتباع الخطوات الصحيحة عند الاستعلام عن المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-

إدخال رقم السجل المدني الخاص بالشخص المستفيد. تسجيل رمز التحقق البشري. الضغط على أيقونة عرض حتى تظهر جميع بيانات الشخص المستفيد.

طريقة تقديم طلب اعتراض على عدم صرف المساعدات المقطوعة

يجب علينا أن نتبع الخطوات التالية عند تقديم طلب اعتراض على عدم صرف المساعدة المقطوعة وهو كما يأتي:-