نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات طباعة شهادة الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية عن خطوات طباعة شهادة الثانوية برقم الهوية رغبةً في التقديم بها للالتحاق بأحد الجامعات سواء داخل أراضي المملكة أو في الخارج، فلابد من الحصول على نسخة منها لكي تأكد حصول الطلاب على الشهادة، لذا أطلقت وزارة التعليم السعودي نظام نور الذي يشمل الكثير من الخدمات الإلكتروني تسهيلاً على جميع الطلاب.

خطوات طباعة شهادة الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور

يرغب البعض في طباعة الشهادة الخاصة بهم للمرحلة الثانوية، لذا عليك اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي لكي تحصل على الشهادة:

الانتقال إلى رابط موقع نظام نور الرسمي.

في حالة نسيان كلمة المرور وأدخل رقم الهوية، والبيانات الخاصة بك.

سجل دخول وأنقر على بحث لكي تظهر لك التفاصيل الخاصة بنتيجتك.

بعد ذلك أنقر على خانة طباعة الشهادة ثم أضغط على تقارير.

قم بتحديد الشهادة التي تود طباعتها ثم اضغط على طباعة الشهادة بصيغة بي دي إف.

استخراج شهادة الثانوية برقم الهوية

لكي تتمكن من استخراج النتيجة الخاصة بك لابد من اتباع الآتي عن طريق نظام نور الذي يُقدم الكثير من الخدمات الإلكترونية ومن ضمنها إمكانية الحصول على الشهادة:

أذهب مباشرة إلى نظام نور الرسمي.

أكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ثم رمز التحقق.

الضغط على تسجيل الدخول ثم أنقر على التقارير ثم اختيار إشعار الدرجات.

حدد الشهادة وسوف يتم عرض الشهادة الخاصة بك بتفاصيلها.

خطوات استخراج شهادة بدل فاقد

نظام نور يُعتبر من الأنظمة التي يُمكنك التعامل معها بكل سهولة ويسُر، لذا اتبع الآتي:

الذهاب مباشرة إلى نظام نور التعليمي الرسمي.

أنقر على خانة التقارير ثم حدد الشهادة التي تود الحصول عليها كبدل فاقد.

أكتب كافة المعلومات الخاصة باستخراج الشهادة ثم حددها لكي تطبعها.

رقم نظام نور الموحد

يُمكنك التواصل مع الدعم الفني لنظام نور الإلكترونية في حالة مواجهة أي مشكلة أو الاستفسار عن أي أمر يتعلق بهذا النظام والرقم جاء على النحو التالي 19996 لكي تحصل على إجابة لأي استفسار دون الحاجة للذهاب إلى أي مصلحة.