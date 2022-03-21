كيفية ارسال طلب المساعدة المالية إلى الديوان الملكي السعودي من أهم الخدمات المتاحة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة، للمساعدة المالية للمواطنين من أجل مساعدتهم على عيش حياة أكثر أمانًا، ولأن طلب التنازل عن الأرض معروض على الديوان الملكي السعودي برعاية صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان، ويواصل الديوان الملكي تقديم المساعدة والدعم لجميع السعوديين داخل وخارج البلاد.لا بد من التواصل مع الديوان لتلقي المساعدة، سنستعرض جميع خيارات التواصل مع الديوان الملكي

الحالات المؤهلة للحصول على المساعدة المالية

فيما يلي أبرز الحالات التي يُسمح فيها بإنهاء المساعدة المالية لديوان المالكي:

في حالة من يعانون من أمراض مزمنة.

لمن يعانون من البطالة.

الحالات التي تنطوي على أشخاص يمرون بأوقات مالية صعبة.

أولئك الذين عانوا من خسائر أو تعرضوا لحوادث.

عندما يكون شخص ما غير قادر على سداد ديونه

تقديم طلب مساعدة مالية إلى الديوان الملكي

أولاً وقبل كل شيء قم بتسجيل الدخول إلى منصة إمارة الباحة. انقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية في الخطوة التالية. بعد ذلك ستظهر أمامك قائمة بالبدائل حدد الرمز لطلب المساعدة المالية. بعد ذلك سيظهر نموذج الطلب. أدخل المعلومات المطلوبة ثم قم بتنزيل المستندات والأوراق اللازمة ثم على أيقونة إرسال طلب المساعدة انقر فوق.

كيفية ارسال طلب المساعدة المالية إلى الديوان الملكي السعودي

كشفت حكومة خادم الحرمين الشريفين بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيزعن آلية جديدة للمواطنين للتواصل مع الهيئة الملكية لتحصيل الديون في المملكة العربية السعودية، سواء تعلق الأمر بتقديم شكوى أو طلب مساعدة عاجلة اتفاق الذهب لديه مساعدات مالية قصيرة مع وقف التنفيذ لتوفير الوقت والجهد، تقدم الحكومة هذه الخدمة إلكترونيًا عبر الإنترنت اتبع بضع خطوات مباشرة للبدء قم بعمل ورقة حسابية باتباع الخطوات التالية: