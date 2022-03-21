نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تقدير من التأمينات الاجتماعية السعودية أصبح شاملًا لجميع المتقاعدين والمستفيدين في المقال التالي

صرحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بأن برنامج تقدير والذي هو أحد مبادراتها أصبح شاملًا لكافة المتقاعدين والمستفيدين في كلا القطاعين العام والخاص في إطار حرص المؤسسة الدائم على تقديم ميزات ومبادرات لعملائها وتوسيع نطاق خدامتها المقدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين وقد صدر هذا الإعلان اليوم الحادي عشر من مارس من عام 2022م والموافق الثامن عشر من شعبان من عام 1443ه وتم نشره على الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية في موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر. مسارات برنامج تقدير التابع للتأمينات الاجتماعية تهتم التأمينات الاجتماعية بعملائها بشكل كبير وفي إطار هذا الاهتمام أتاحت المؤسسة برنامج تقدير حتى تتم الاستفادة من كافة مساراته وعددها خمسة لكافة المتعاقدين وكذلك المستفيدين مما يعكس تقدير المؤسسة لهؤلاء المتقاعدين والرغبة في توفير الخدمات المميزة لهم بالإضافة إلى توسيع شريحة المستفيدين.

يشمل برنامج تقدير 5 مسارات وهم مسار خبرة ومسار مزايا ومسار فعاليات ومسار المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل.

يقدم كل مسار من تلك المسارات مزايا وعروض متنوعة لكافة العملاء في عدد من المجالات المختلفة مثل الصحة ومجالات النقل والتعليم وكذلك الترفيه والإسكان بالإضافة إلى مجالات السياحة والرياضة.

يعمل البرنامج مع عدد من الشركاء بلغ 600 شريك منذ أن تم انطلاقه كل هؤلاء الشركاء يقومون بتقديم تسهيلات للمتقاعدين في مسارات البرنامج المختلفة بالإضافة إلى عدد من المزايا والتسهيلات. كيف يستفيد العميل من البرنامج؟ يستطيع العميل الاستفادة من برنامج تقدير عن طريق الربط الإلكتروني المباشر الذي قامت به المؤسسة مع عدد من من يقومون بتقديم العروض والخدمات يقوم هذا الربط بالتعرف على عضو البرنامج بشكل تلقائي.

بالإضافة إلى إمكانية استخدام البطاقة التعريفية الإلكترونية سواء لعميل المؤسسة أو البطاقة التعريفية للشخص المتقاعد.

يمكن الحصول على تلك البطاقة بشكل رقمي عن طريق تطبيق تقدير دون الحاجة إلى طباعتها.

يستطيع كافة المستفيدين تحميل التطبيق الذكي من على المتاجر الإلكترونية الذكية من أجل الاستفادة من البرنامج وكذلك يمكنهم الاستفادة عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي www.tqr.sa.

هذا وتؤكد المؤسسة على تقديرها الكامل لكافة المتقاعدين ومجهوداتهم المبذولة من أجل خدمة الوطن. عمر شويل - جدة برنامج تقدير من التأمينات الاجتماعية السعودية أصبح شاملًا لجميع المتقاعدين والمستفيدين - ثقفني

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