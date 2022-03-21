 كيفية التسجيل في المنصة  دعم Reef و متطلبات القبول في برنامج الدعم الريفي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق بوابة ريف،وهي بوابة إلكترونية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمستفيدين من برنامج الدعم الريفي فضلاً عن المساعدة المالية لمساعدتهم على تطوير الأنشطة الزراعية وتعظيم الإنتاج. نشأت هذه المبادرة من مصلحة ورغبة حكومة المملكة العربية السعودية، الترويج لجميع القطاعات من أجل تحقيق هدف المملكة 2030 ، وفي هذا المنشور سوف نوضح لك كيفية التسجيل في المنصة وأهم متطلبات القبول في برنامج الدعم الريفي.

القطاعات المشمولة بدعم منصة ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة القطاعات الزراعية التي ستستفيد من المساعدة المالية لبرنامج ريف.

هذه القطاعات الزراعية هي:

الورد والقهوة والفواكه الاستوائية

المحاصيل البعلية

تصنيع دبس السكر

تربية.

رياضة الصيد.

يتم إنتاج المنتجات الزراعية من قبل الأسر الريفية.

شروط المشاركة في دعم Reef 1443

هناك عدد من المتطلبات التي يجب على المتقدمين استيفاؤها من أجل الحصول على المساعدة الريفية بما في ذلك ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو يحمل بطاقة تنقل. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 22 عامًا. لا يمكن أن يتجاوز الدخل الشهري للفرد 6000 ريال. اجمالي مبلغ المساعدة لا يتعدى 54 الف ريال. لا يمكن لأي شخص التسجيل في أكثر من ثلاثة برامج دعم في نفس الوقت. الطريقة الوحيدة للتقدم لهذا البرنامج هي ملء طلب إلكتروني على موقع البرنامج. يجب أن يكون المتقدم قد حصل بالفعل على وثيقة عمل مستقلة من وزارة الموارد البشرية. يجب أن يكون لدى مقدم الطلب حساب مصرفي شرعي. تقديم دراسة جدوى كاملة للمشروع المطلوب من خلال مقدم الطلب وتحليل اقتصادي ومالي. تقديم عدة مستندات تثبت دقة البيانات التي تم جمعها بالموقع.

كيفية التسجيل في المنصة دعم Reef

يعد الموقع الرسمي لـ Reef Support أحد أهم المواقع على الإنترنت في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني الكثير من المواطنين من انخفاض الدخل الشهري الذي يمنعهم من عيش حياة سعيدة في هذه الحالة القيام بذلك باتباع الخطوات التالية: