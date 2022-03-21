موعد صرف المكرمة الملكية في رمضان تعرف شروط الحصول على المكرمة 1443

موعد صرف المكرمة الملكية ينتظر الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ويتسأل الكثير، عن صرف مكرمة الملكية التي تصرف كل عام من مستحقين الضمان الاجتماعي المطور، وأصحاب المعاشات التي يتم إصداره في شهر رمضان من كل عام بالإضافة معاش المشمولين ويقوم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنحها للمواطنين كعدية لهم، قبل عيد الفطر المبارك من كل عام وهذا عادة قديمة، كان يقوم بها الرحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عليك ويقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن موعد صرفها والتي تأتي على شكل منحة لجميع المواطنين السعوديين.

موعد صرف مكرمة ملكية الملك سليمان رمضان 1443

يتيح لك صرف مكرمة المكرمة مستحقي معاش الضمان الاجتماعي صرفها من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي يتم تحديدهم التي ليهم الحق في معاش الضمان الاجتماعي المطور حيث تم تخصيص مبلغ مليون وتسعمائة مليون ريال سعودي في العام الماضي يوجد بعد التوقعات التي تفيد أن بعض المستحقين بلمملكة العربية السعودية، سوف يحصل على 1000 وهذا لصاحب معاش الضمان و500 ريال التابع له قام الضمان الاجتماعي وزيادة المعاش من شهر مارس 2022.

شروط التقديم للحصول على المكرمة الملكية

يوجد عدة شروط يجب أن تتوفر على المتقدم للحصول على تلك المكرمة، والتي تشمل أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي المطور الجديد وللحصول على هذا عليك اتباع الآتي.

أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسيه.

ان لا يكون لديه عقارات او سندات ملكية أو سجل تجاري.

أن يكون دخل المستحق لا يزيد عن 3000 ريال سعودي.

أن يكون مقيم ثابت بالمملكة العربية السعودية والأقل مدة الإقامة عن ثلاث شهور قبل دفع المكرمة الملكية.

رابط إيداع المكرمة الملكية رمضان 1443 مكرمة الملك سلمان

يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل للحصول على المكرمة الملكية التي يستفاد منها أصحاب المعاش الاجتماعي المطور، على الرابط الخاص لديهم وايداع المبلغ من خلال خطوات بسيطة جدا.

يمكنك الدخول علي رابط وزارة التنمية الاجتماعية.

عليك كتابة البيانات بشكل صحيح دون الغلط.

يجب عليك كتابة اسمك ورابط التحقيق.

يتيح لك الدخول على النقر على ايقونة الاستعلام الخاصة بوزارة الضمان الاجتماعي المطور.