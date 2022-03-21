يتساءل الكثير من الطلاب عن الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444 رغبةً في معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بدراسة العام القادم، فوزارة التعليم تعمل على وضع الخطط المدروسة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب في ظل تلك الظروف إلى جانب تعاونها الكثير مع وزارة الصحة السعودية لأخذ القرارات الصائبة في عملية التعليم، ولكي تتمكنون من التعرف على كافة التفاصيل لابد من قراءة مقالنا هذا.

الخطة الدراسية التقويم الدراسي 1444

وزارة التعليم السعودي لم تُعلن عن الخطة الدراسية للعام المقبل حتى وقتنا هذا، فكافة القرارات المعلن عنها مؤخرًا هي شاملة للفصل الدراسي الثالث لعام 1443، فالكل يتساءل عن الخطة الخاصة بالعام الجديد نظرًا لرغبتهم في التعرف هل سيكون متضمن الثلاث فصول أم فصلين كما يرغبون في التعرف عن آليته ستكون حضوري أم عن بُعد وكافة تلك التفاصيل في حالة إعلان الوزارة عنها سوف نوفيكم بها مباشرة.

تقويم الفصل الثالث الدراسي لعام 1443

أن هذا الفصل هو الأخير للعام الدراسي 1443 فتم الإعلان عن مجموعة قرارات خاصة به ومن ضمنها بدء الدراسة حضوري للترم الثالث لكافة الطلاب من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية كما أعلنت عن إلغاء نظام المجموعات وأيضًا عاد الطابور الصباحي وأيضًا تم إلغاء التباعد بين الطلاب أثناء الصلاة وداخل الفصول أيضًا، وكل هذه القرارات بناءً على خطة مدروسة بشكل جيد من قبل وزاراتي الصحة والتعليم السعودي حفاظًا على صحة الطلاب.

أما بالنسبة للتقويم الدراسي للترم الثالث جاء على النحو التالي مثلما أعلنت وزارة التعليم عنه:

بداية الترم سيكون 20 مارس والموافق هجري 17 شعبان لعام 1443.

أما إجازة عيد الفطر سيكون 24 رمضان ويوافق هذا التاريخ 25 أبريل.

إجازة نهاية الأسبوع الأولى سيكون يوم 25 مايو.

الإجازة الثانية المطولة ستكون يوم 15 يونيو.

أما الإجازة الخاصة بنهاية العام الجاري ستكون يوم 1 ذو الحجة.

حقيقة إلغاء الدراسة في رمضان

كثرت الكثير من الشائعات عن إلغاء الدراسة في شهر رمضان ولكن أعلنت وزارة التعليم على استمرارية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم إلى جانب آليتها ستكون حضوري للطلاب جميعهم وسوف تستمر الدراس حتى نهاية الفصل الأخير وهو الثالث.