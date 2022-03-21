تجنيد الحرس الوطني 1443 للرجال موعد التقديم عبر الرابط الرسمي وشروطه

تجنيد الحرس الوطني 1443، هو أحدث ما أعلنته وزارة الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتي تستهدف تعيين الرجال على رتبة جندي، عبر بوابة الخدمات الذاتية الحرس الوطني، عقب أن تساءل الكثيرون عن “متى يفتح تقديم الحرس الوطني 1443″؟ من خلال وزارة الحرس الوطني توظيف 1443، وفقًا لشروط وظائف الحرس الوطني 1443، التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة، إلى جانب الإعلان عن رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443، وكذلك إتاحة الفرصة من أجل التسجيل عبر الرابط، طوال الفترة المحددة للتسجيل في الحرس الوطني التوظيف، بالتزامن مع إعلان موعد تقديم حرس الحدود 1443 رسميًا، فلا تتردد واقرأ الشروط جيدًا، ومتطلبات التقديم في الوظيفة، مع التعرف على موعد التقديم والرابط الرسمي.

شروط وظائف الحرس الوطني 1443

يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، باستثناء من نشأ مع والده خارج المملكة. بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولا يعاني من أية إدانة ضده فيما يخل بالشرف والأمانة. كما يجب أن يكون المتقدم لائق طبيًا للوظيفة العسكرية. ولابد ألا يقل طول المتقدم عن 160 سم. ويجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا فقط. ويشترط أن يتلاءم الطول والوزن وفقا للمعايير الصحية الخاصة بوزارة الحرس الوطني. كما يجب ألا يكون المتقدم على رأس أي عمل حكومي، أو قد سبق له التعيين والعمل في أية وظيفة عسكرية. ولابد ألا يكون المتقدم متزوجًا من سيدة غير سعودية. كما يشترط معادلة أية شهادة تعليمية من خارج المملكة، من خلال وزارة التعليم السعودية. إلى جانب إرفاق صورة المعادلة مع الأصل. ويجب أن يكون قد حصل المتقدم على المؤهل المطلوب في الوظيفة العسكرية. وأخيرًا لابد أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية كافة.

الحرس الوطني التوظيف

متاح وظائف عسكرية لرجال من حملة البكالوريوس، في تخصصات:

علم النفس.

والخدمة الاجتماعية.

متاح وظائف عسكرية لرجال من حملة الدبلوم، في تخصصات:

-خريجو كلية الاتصالات.

شروط تجنيد الحرس الوطني 1443

بالنسبة لوظائف حملة البكالوريوس؛ يجب ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد.

إلى جانب إقرار من المؤسسة التعليمية يوضح الانتظام الدراسي ومدته للمتقدم.

بالإضافة إلى إحضار بطاقة تصنيف سارية.

وفيما يتعلق بوظائف حملة الدبلوم. يجب إرفاق شهادات الخبرات والدورات كافة. التي حصل عليها المتقدم، ويفضل أن تكون في مجال التخصص.

موعد تقديم الحرس الوطني 1443

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني، وذلك لمختلف المناطق في المملكة العربية السعودية، بداية من يوم الأحد الموافق ١٧-٨-١٤٤٣هـ، وحتى يوم الخميس الموافق ٢١-٨-١٤٤٣هـ، وذلك على مدار خمسة أيام، من خلال رابط تقديم الحرس الوطني ثانوي 1443، مع مراعاة تعبئة الحقول كلها بدقة، وأن التسجيل في الوظيفة لا يعني القبول بها، سوى باجتياز الاختبارات الشخصية، ويجب مراجعة رقم الجوال المسجل برابط التقديم، لأنه وسيلة التواصل مع المتقدم.