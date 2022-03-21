نتائج قياس برقم الهوية 1443 الأن على موقع المركز الوطني للقياس والتقويم qiyas.sa

يبحث الكثيرون عن نتائج قياس برقم الهوية 1443، وعن الرابط المخصص لـ استخراج النتيجة وطباعتها، بشكل الكتروني، حيث أصبح البحث عن نتائج قياس برقم الهوية 1443 هو الشغل الشاغل ويتصدر قائمة اهتمامات الناس في المملكة العربية السعودية، وفي التقرير التالي نوضح لكم أهم التفاصيل.

نتائج قياس برقم الهوية 1443

في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة أبناءها حرصت على تفعيل رابط لاستخراج نتائج قياس برقم الهوية 1443، وقد أصبح بإمكانكم الآن الحصول على رابط استخراج النتيجة بشكل مباشر 1443، دون الاضطرار إلى الذهاب إلى المدارس والتواجد في الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي السياق ذاته أعلن المركز الوطني للقياس (قياس) الذي يتبع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه تم الافراج بالفعل اليوم الاثنين 8-11-2021، عن نتائج قياس 1443، وعي نتائج اختبار القدرات العامة الورقية التي اداها الطلاب منذ فترة وهذا للفترة الأولى.

خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443

حددت الجهات المسؤولة في المملكة السعودية مجموعة من الخطوات للاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية 1443، وتتمثل تلك الخطوات في التالي:

أولاّ يجب القيام بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمركز الوطني للقياس عبر شبكة الإنترنت.

عبر شبكة الإنترنت. ومن ثم بجب إدخال رقم الهوية الوطني الخاص بالطالب.

بعد ذاك يتم إدراج كلمة المرور الخاصة بالطالب.

ثم يتم تسجيل رمز التحقق المرئي.

وأخيراً يجب تحديد الاختبار المراد معرفة نتيجة الطالب به، والضغط على ايقونة عرض.

المركز الوطني للقياس والتقويم

بعد أن رصدنا لكم الطريقة والخطوات الفعالة في استخراج نتائج قياس برقم الهوية 1443، تجدر الإشارة هنا إلى أن المركز الوطني للقياس والتقويم هو أحد أهم و أفضل المنصات الإلكترونية التي تم اطلاقها مؤخراً في المملكة العربية السعودية، والتي من خلالها يمكن لجميع الطلبة والطالبات الاشتراك فيها لإجراء اختبارات التحصيل العلمي التي تؤهلهم قبل الانخراط في الدراسات الجامعية، وفي الفترة الأخيرة قام عدد كبير من الطلاب بالفعل من إجراء الاختبارات على موقع “نتائج قياس 1443.