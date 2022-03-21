تمويل شخصي يصل حتى 250 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب من شركة كوارا للتمويل. حيث تحقق الشركة أهداف العملاء المالية بتمويلات تلبي كافة احتياجات العملاء المالية بسهولة وبدون انتظار. تقدم الشركة مجموعة من التمويلات تمويل الأفراد والأعمال وسوف نتعرف بالسطور المُقبلة على تمويل الأفراد:

تمويل شخصي يصل حتى 250 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب

شركة كوارا للتمويل هي شركة مساهمة سعودية مفعلة ومُرخصة من قبل البنك المركزي السعودي رقم الترخيص: 45/أِش/201605. سجل تجاري: 1010262141، مهما كانت خططك، سواء شراء سيارة، شراء أثاث منزلك ، أو زواج، أو سفر تفتح لك كوارا للتمويل فرصة الحصول على تمويلٍ يصل إلى 250,000 ريال بأقساط مريحة وبشكل فوري، ومن مزايا تمويل الأفراد المقدم الآتي:

تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

تمويل يصل حتى 250 ألف ريال.

مُتاح لكل من السعوديين والمقيمين في كل القطاعات.

بدون كفيل ولا تحويل راتب.

أقساط مريحة ومُيسرة تصل حتى 5 سنوات .

السرعة في إنهاء الإجراءات والموافقة الفورية على التمويل.

بدون رسوم إدارية.

يمكن طلب التمويل من موقع الشركة الإلكتروني.

شروط تمويل كوارا للتمويل

لابد من توافر الشروط الآتية للحصول على التمويل:

لابد من سجل ائتماني جيد.

لابد من إضافة ضامن في حال كان المبلغ أكثر من 100 ألف ريال حسب تعليمات المركزي السعودي.

بالنسبة للعسكرين الراتب 8000 لا يوجد ضامن لابد أن تكون مدة الخدمة 6 أشهر العمر 21 عام والعمر الأعلى حسب الرتبة ومدة السداد 60 شهر والنسبة 14% والحد الأدنى للتمويل 15000 والحد الأعلى 100000.

بالنسبة إلى المواطنين (قطاع حكومي، خاص) الراتب 4000 لا يوجد ضامن لابد أن تكون مدة الخدمة 3 أشهر والعمر25 عام والعمر الأعلى 60 عام ومدة السداد 60 شهر والنسبة 14% والحد الأدنى للتمويل 15000 والحد الأعلى 100000.

بالنسبة إلى المقيميين (قطاع حكومي، خاص)الراتب 4000 لا يوجد ضامن لابد أن تكون مدة الخدمة 12 شهر والعمر25 عام زالعمر الأعلى 50 عام ومدة السداد 36 شهر والنسبة 14% والحد الأدنى للتمويل 15000 والحد الأعلى 30000.

بالنسبة للمتقاعدين العمر 70 عام المعاش 4000 ريال ومدة السداد حتى 60 شهر (الحد الأعلى للعمر 75 عند آخر قسط) والنسبة والنسبة 14% والحد الأدنى للتمويل 15000 والحد الأعلى 50000.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل