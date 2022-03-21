تقديم الحرس الوطني 1443 تعرف على الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف

بدأ امس الأحد 20 مارس فتح الباب لـ تقديم الحرس الوطني 1443، ومن المقرر أن تستمر فترة السماح لقبول الرغبات المقدمة من طالبي الالتحاق بالخدمة في وظائف الحرس الوطني لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي فترة التقديم في يوم الخميس القادم الموافق 24 مارس، وقد أعلنت الجهات المعنية أنه تتنوع الوظائف المطلوبة بشكل كبير، حتى تغطي كافة المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس، بجميع التخصصات، وكذلك من حملة الدبلومات، وفي السياق ذاته حددت وزارة الحرس الوطني مجموعة محددة من المعاييرو الشروط العامة التي يجب ان تتوافر في المتقدمين ليمكنهم الالتحاق بتلك الوظائف، وذلك بالإضافة إلى تحديد مجموعة منالشروط الخاصة بكل تخصص، وفي التقرير التالي سوف نوضح لكم أهم التفاصيل.

تقديم الحرس الوطني 1443

حددت وزارة الحرس الجمهوري كما ذكرنا في السطور السابقة مجموعة من الشروط اللازمة ل ـتقديم الحرس الوطني 1443، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: