نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الحرس الوطني 1443 تعرف على الشروط اللازمة للتقديم على الوظائف في المقال التالي
بدأ امس الأحد 20 مارس فتح الباب لـ تقديم الحرس الوطني 1443، ومن المقرر أن تستمر فترة السماح لقبول الرغبات المقدمة من طالبي الالتحاق بالخدمة في وظائف الحرس الوطني لمدة خمسة أيام، حيث تنتهي فترة التقديم في يوم الخميس القادم الموافق 24 مارس، وقد أعلنت الجهات المعنية أنه تتنوع الوظائف المطلوبة بشكل كبير، حتى تغطي كافة المتقدمين من حملة شهادة البكالوريوس، بجميع التخصصات، وكذلك من حملة الدبلومات، وفي السياق ذاته حددت وزارة الحرس الوطني مجموعة محددة من المعاييرو الشروط العامة التي يجب ان تتوافر في المتقدمين ليمكنهم الالتحاق بتلك الوظائف، وذلك بالإضافة إلى تحديد مجموعة منالشروط الخاصة بكل تخصص، وفي التقرير التالي سوف نوضح لكم أهم التفاصيل.
تقديم الحرس الوطني 1443
حددت وزارة الحرس الجمهوري كما ذكرنا في السطور السابقة مجموعة من الشروط اللازمة ل ـتقديم الحرس الوطني 1443، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المتقدم من أصل سعودي،باستثناء من كانت نشأته خارج المملكة.
- يجب ان يتمتع بـ حُسن السلوك و السيرة، ولا يقبلمن تم إدانته في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
- يجب أن يجتاز المتقدم الكشف مرحلة الطبي الخاص بالخدمة العسكرية.
- يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ، ولا يزيد عن الحد الأقصى للمعلن عنه وفقا للوظيفة المطلوبة.
- أن يكون طول المتقدم أعلى من 160 سم.
- يجب أن يتناسب الطول مع الوزن، بالشكل الذي تحدده المعايير الصحية التي اعتمدتها وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية.
- ألا يكون المتقدم يشغل أي وظيفة حكومية، أو أن يكون قد شغل وظيفة تابعة لنظام الخدمة العسكرية من قبل.
- لا يقبل المتزوج من سيدة غير سعودية.
- يجب اجتاز اختبار القبول وكذلك تخطي المقابلة الشخصية.
- يجب أن يكون المتقدم حامل للتخصص في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية.
- حصوله على تقدير جيد على أقل تقدير الأقل.
- أرفاق مستند من الجهة التعليمية موضحاً فيه مدى انتظام الدراسة ومدتها.
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