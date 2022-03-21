20,000 ريال تمويل شخصي بدون كفيل بموافقة فورية بأقساط ميسرة بلا رسوم

أحصل الآن على تمويل شخصي بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كذلك التمويل بأقساط شهرية ميسرة لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية كذلك يتم الحصول على التمويل المناسب للعملاء السعوديين أو المقيمين بالمملكة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة للتمويل لدى شركة اليسر للتمويل ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت يبدأ من خمسة ألاف ريال سعودي فأكثر من ذلك كذلك يجب توفير فترة عمل مناسبة للعاملين لا تقل عن ثلاثة أشهر وغيرها من الشروط التمويلية المطلوبة بالشركة وعند توافرها يمكن بعدها التقديم الإلكتروني على التمويل الأصغر للحصول على عرض تمويل شخصي بدون كفيل غارم أو بدون ضامن سعودي بأقساط شهرية ميسرة لمدة ستة وثلاثون شهر كذلك التمويل بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية شهريًا عن طريق شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

كافة الشروط اللازمة للموافقة على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل

تمكنت شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة جذب عدد كبير من العملاء الراغبين في طلب التمويل الشخصي الذي يمتاز بالسيولة النقدية لجميع العملاء سواء كان العميل المتقدم سعودي الجنسية أو مقيم من الجنسيات الأخرى بالمملكة بسبب ما يوفره من مزايا تمويلية هامة ولكن بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كالتالي بالتفصيل:

شركة اليسر للتمويل تطلب توفير دخل ثابت شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي بالمملكة سواء كان سعودي أو مقيم.

كذلك يحتاج التمويل توفير فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر تقريبًا سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص بالمملكة.

توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على تمويل شخصي بأقساط ميسرة لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 سنه حتى 60 سنه بموافقة شركة اليسر للتمويل في السعودية.

يتم الحصول على التمويل الشخصي حتى 20,000 ريال للسعوديين بدون موافقة الكفيل الغارم كذلك يتم الحصول على التمويل بمبلغ 10,000 ريال سعودي للمقيم بدون ضامن أو كفيل غارم لكن إذا أحتاج العميل أكثر من ذلك يجب توفير موافقة الكفيل.

مزايا الحصول على قرض شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية