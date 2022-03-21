تسجيل الإختبار التحصيلي 1443 عبر قياس ومواعيد تسجيل الاختبارات

تزايدت عملية البحث بشكل كبير من قبل الطلبة والطالبات عن رابط ومواعيد تسجيل الاختبار التحصيلي، حيث قامت هيئة قياس تقويم التعليم والتدريب بالإعلان عن المواعيد التي سيتم بها فتح باب التسجيل لجميع الطلبة والطالبات بالمملكة السعودية، وتلك المواعيد مهمة للجميع لأنها ستوجههم بنوعية الدراسة التي سيدرسونها في وقت آخر، ومن المقرر أنه سيتم الانتهاء من التسجيل في شهر مايو 2022.

مواعيد تسجيل الإختبار التحصيلي 1443

أعلن مركز قياس عن تسجيل الاختبار التحصيلي 1443، وتساءل الجميع بعد ذلك عن المواعيد، وأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب المواعيد كالتالي:

سيتم فتح باب التسجيل للطلاب يوم 23 من مارس الجاري 2022، والموافق هجريا 20/8/1443.

أما بالنسبة للطالبات سيتم فتح باب التسجيل في الاختبارات التحصيلية اليوم الأثنين 21 مارس 2022، والموافق هجريا 18/8/1443.

وسيكون موعد التسجيل للانتهاء المبكر يوم 9 من شهر مايو 2022، والموافق هجريا 8/10/1443.

رابط تسجيل الاختبار التحصيلي 1443

يمكن للجميع التسجيل وفقا لعدة خطوات:

يجب في البداية أن يقوم جميع الطلبة والطالبات بزيارة موقع منصة قياس الموجود على الشبكة.

قم بتسجيل الدخول عن طريق كلمة السر ورقم السجل الخاص بك.

نضغط بعدها على كلمة الاختبارات الموجودة بملف الطالب، ثم نختر منها الاختبار التحصيلي.

ثم قم بتحديد إذا كنت تريد الاختبار ورقي أم إلكتروني.

قم بالموافقة على كل الشروط وأحكام المنصة، وقم بتحديد المقعد والوقت المناسب لك.

اضغط بعد ذلك على كلمة التالي.

سبب بطء موقع قياس

لاحظ جميع المستخدمين وجود بطء شديد في الموقع، يرجع ذلك إلى تدافع عدد كبير من المستخدمين في نفس الوقت للتسجيل، حيث أن المواقع تشهد حالة من البطء بسبب الزيارات العديدة التي تصل إلى الخوادم، مما يعمل على الضغط على استجابة الموقع بشكل عام، فيؤدي ذلك إلى التأخير في تنفيذ جميع المهام، ولذلك ينصح بالمحاولة أكثر من مرة في أوقات مختلفة، حيث أن الفرصة مازالت مستمرة للتسجيل، ويجب تجربة الدخول في أوقات غير معتادة، مثل أوقات الصباح الباكر، أو في وقت متأخر جدا من الليل لأن في ذلك الوقت لا يوجد ضغط كبير على الموقع.