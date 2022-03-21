كم المبلغ المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان للمستفيدين

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كم المبلغ المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان هذا السؤال دائما يطرح من قبل الآف الأسر التي تحتاج إلى المساعدات النقدية وأيضا يحتاج هذا الدعم الأيتام والمعوزين من ذوي الاحتياجات الخاصة وغير ذلك اطلق برنامج سند في نهاية عام 2018 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والذي يهدف إلي تحسين الوضع المادي لكثير من فئات وشرائح عديدة من المجتمع السعودي حيث قدم لهم المساعدات النقدية سوف نلقى الضوء حول كم المبلغ المقدم من برنامج سند وما هي الشروط التي يجب توفرها في المستفيد للحصول على دعم سند. كم مبلغ سند محمد بن سلمان المبلغ المقدم من برنامج سند يقدر بقيمه 20000 ريال سعودي للمقبلين على الزواج ممن تتوافر فيه شروط الاستفادة من قبل برنامج سند للزواج.

ما يميز مبادرة محمد بن سلمان أن المبالغ التي تمنح غير مستردة.

ما يميز مبادرة محمد بن سلمان أن المبالغ التي تمنح غير مستردة. بمعنى أن من تنطبق عليه الضوابط والشروط المعلن عنها من قبل برنامج سند يمكن الاستفادة بهذا المبلغ دون اشتراطات للسداد وغيره.

مشروع سند الزواج اكثرهم رواجا حيث يمكن للمستفيد الحصول على الدعم بصورة نقدية وفورية على العكس من صور الدعم الأخري في المجالات المتبقية التي يكون فيها الدعم بشكل غير نقدي. شروط دعم سند محمد بن سلمان يشترط أن يكون الزوجين سعوديين الجنسية.

يجب أن يكون الزوج المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بحد ادني.

ألا يقل عمر الزوج عن 21 عاما وألا يزيد عن 40 عاما.

أيضا في الزوجة ألا يكون العمر اقل من 18 عامل وا لا يزيد عن 40 عاما.

كما تستهدف مبادرة سند الزواج الأول فقط وليس تعدد الزيجات.

ألا يكون مرة اكثر من سنة على الزواج.

ألا يكون المهر المدفوع يزيد عن 50 ألف ريال.

يجب اجتياز دورة الوعي المالي بنجاح بدرجة لا تقل عن 60%.

أن يكون الزوج عاطل عن العمل أو أن دخله الشهري يقدر به 4000 ريال سعودي. خطوات التقديم على مبادرة سند لدعم المتزوجين والخريجين الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمبادرة سند. وبعد الضغط على خيار تسجيل الدخول لكي تتمكن من تسجيل الدخول. يجب تعبئه البيانات المطلوبة أو من خلال الدخول الوطني الموحد. في حالة اختيار الدخول عبر بوابة نفاذ الموحد،عليك إدخال رمز الأمان المؤقت المرسل إلى جوالك. ادخل كافة البيانات المطلوبة لبرنامج سند والتي تشمل الاسم ورقم الجوال بريد الإلكتروني. عليك الضغط على الموافقة للشروط والأحكام. هنا تصلك رسالة فيها رمز التحقيق. ثم تنقل إلى موقع سند وتظهر لك صفحتك الشخصية. قبل البدء في تقديم طلب جديد قم بالضغط علي دورة الوعي المالي. ثم اختر الدورة مع انتباه إلى شريط التقديم الظاهر أمامك. من زر المبادرات حدد خيار تقديم طلب. الفئات التي لها الحق في دعم السند تستهدف مبادرة محمد بن سلمان (سند) أبناء شهداء الواجب الوطني.

وأيضا من ذوي الاحتياجات الخاصة من الأيتام تحديدا.

و تركز مبادرة برنامج (سند) على المتفوقين والموهوبين. عمر شويل - جدة كم المبلغ المقدم من برنامج سند محمد بن سلمان للمستفيدين - ثقفني

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