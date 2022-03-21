موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس تسجيل اختبار التحصيلي etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس، يستفسر عنه خريجي المرحلة الثانوية في السعودية من أجل تسجيل اختبار التحصيلي. وهو مقياس موحد يجتازه الطلاب ومعتمد من قبل الجهات التعلمية في مرحلة ما بعد الثانوية العامة. ويمكن للطلاب أن يقوموا بـالتسجيل في قياس التحصيلي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب etec gov sa، وتجدر الإشارة لمن يتساءلون عن مواعيد اختبار التحصيلي 1443 بأنّه سيبدأ بتاريخ 10 يونيو 2022، وسيستمر إلى غاية تاريخ 20 يونيو 2022، وسيكون هذا الاختبار بشكل ورقي ومقسم على فترتين، أما لغة اختبار التحصيلي 2022 فستكون باللغة العربية والإنجليزية أيضا، وسيتم تحديد مستوى الطلاب في مختلف المواد العلمية مثل الأحياء والفيزياء والكيمياء والرياضيات، وهذه الأسئلة تشمل كل صفوف المرحلة الثانوية الأولى والثانية والثالثة، وسنتحدث عن تفاصيل الموضوع من خلال مقالنا على موقع ثقفني الإخباري، تابعوا معنا.

موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس

يستعلم الطلاب السعوديون عن موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس، ومن المقرر أن يتم الانطلاق في موعد التقدم لـ قياس تحصيلي بداية من تاريخ 10 يونيو 2022، وستدوم الاختبارات بمختلف الجلسات لمدة عشرة أيام، أي إلى غاية تاريخ 20 يونيو 2022. كما سيتم تقسيك هذا الاختبار على فترتين، وسيكون هذا الاختبار ورقي، وباللغتين العربية والإنجليزية، وهذا حسب تخطيط هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية.

موعد التسجيل في اختبار التحصيلي

تجدر الإشارة للطلاب الذين يستعلمون عن موعد التسجيل في اختبار التحصيلي بأنه سيكون بداية من تاريخ الثالث والعشرين من شهر مارس 2022. وسيستمر إلى غاية التاسع عشر من شهر مايو 2022، كما تم تحديد موعد اختبار التحصيلي 2022 وفق فترتين. وسيتم أداء الاختبار باللغتين العربية والإنجليزية، وهذا لك من الذكور والإناث على حدى.

طريقة التسجيل في قياس تحصيلي

يمكن للطلاب خريجي الثانوية أن يقوموا بـ تسجيل اختبار التحصيلي 2022 من خلال الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس. ويكون ذلك من خلال الدخول إلى صفحة الاختبار التحصيلي من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب. ثم يختار الطالب الجدول الزمني الخاص بالاختبار، ينقر على زر التسجيل ثم يسجل دخوله بواسطة رقم السّجل المدني وكلمة المرور، ثم ينقر على أيقونة تسجيل الدخول ويقوم بما يلي:

بداية يقوم باختيار الاختبارات المتاحة من القائمة الرئيسية ثم ينقر على اختبار التحصيلي. بعد ذلك عليه أن يحدد نوع الاختبار، يختار ورقي ثم ينقر على زر التسجيل. بعدها عليه أن يقرأ كل الشروط والأحكام الواردة ثم يقوم بالموافقة عليها، ثم ينقر على زر التالي. يتوجب عليه أن يشارك الموقع ليتعرف على أقرب مركز لأداء الاختبارات، ثم يختار المركز الذي يرغب به. يجب أن يراجع البيانات بدقة، ثم يسدد الرسوم المطلوبة، وأخير يقوم بتأكيد حجز الموعد ثم يضغط على زر الإرسال.

طريقة التحضير للاختبار التحصيلي

يمكن للطلاب التحضير لـ موعد اختبار التحصيلي 2022 والإعداد له من خلال تخطيط جدول خاص بالمذاكرة. ويلتزم باتباعه جيدا حسب الخطة التي رسمها، كذلك عليه أن يتبع مختلف الشروحات الخاصة بالاختبار من أجل التعرف على كل جوانبه بدقة. ويشمل كل المواد العلمية مثل الأحياء والكيمياء والرياضيات والفيزياء. كما يمكنه أن يقوم بزيارة موقع اختبار التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية للمزيد من المعلومات.

إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه عن موضوع موعد اختبار التحصيلي 1443 قياس. والذي يعتبر من المواضيع التي يبحث عنها الطلاب الراغبين في تسجيل اختبار التحصيلي. ومن المقرر أن ينطلق موعد التسجيل في اختبار التحصيلي بتاريخ 23 مارس 2022، لذلك يجب على كل الطلاب أن يقوموا بتهيئة أنفسهم من أجل التقديم عبر موقع قيس تحصيلي.