نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الجندي في الحرس الوطني مع البدلات والعلاوات السنوية لعام 1443 -2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الجندي في الحرس الوطني، حيث يبحث فئة كبيرة من المتقدمين للوظائف الشاغرة بالحرس الوطني عن معرفة سلم رواتب القوات المسلحة وخاصة الجنود، فمن الأولويات التي تهدف لها المملكة العربية السعودية هي أبراز أهميتها بالجيش وذلك للحفاظ علي امن وحدود المملكة، لذلك يعد فرع الحرس هو الأهم بالجيش فهو الداعم الرئيسي لحماية البلاد، ويمتلك العديد من الذخائر والمعدات الحديثة، وتعد الوظائف التي يعلنها الحرس الوطني من اهم الوظائف التي يتوافد عليها الكثير من أبناء المملكة، واليوم نوضح كافة التفاصيل المتعلقة براتب الجندي بالحرس الوطني.

كم راتب الجندي بالحرس الوطني

تحدد وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الدفاع بالمملكة رواتب جميع منتسبي القوات المسلحة بمن فيهم جنود الحَرس الوطَني، ووجدنا أن الراتب الشهري لجندي من الحرس الوطني للمملكة العربية السعودية يبلغ حوالي 5،600 ريال، وهو راتب مبدئي ومع الترقية يصل المبلغ 7 الأف ريال سعودي وتختلف الأجور والبدلات والعلاوات السنوية، وقد بلغ راتب جندي أول للفريق 6.700 ريال، ونوضح راتَب الجندي بالبدلات والعلاوات حسب التالي:

راتب جندي في الجيش السعودي بالمرتبة الأولى حوالي 3220 ريال سعودي.

راتب جندي بالرتبة 15 يبلغ نحو 5040 ريالاً سعودياً.

راتب الجندي الأول في الجيش السعودي يبلغ نحو 3395 ريالاً سعودياً، وأحياناً تصل رواتب الجنود إلى 4500 ريال سعودي.

هذا وقد نوهت وزارة المالية وهي المسؤلة عن رواتب موظفي الدولة أن رواتب جنود في الحرس الوطني مختلفة تماما عن رواتب جنود في الجيش السعودي .

راتب ضابط الحرس الوطني

يختلف راتب الضابط في الحرس الوطني للمملكة حسب معاير ثابتة مثل “عدد السنوات، رتبة الخدمة، وكذلك المكان الذي خدموا فيه في القوات المسلحة”وهذه رواتب الضباط بالحرس”

راتب ملازم في الحرس الوطني 6600 ريال سعودي.

راتب الملازم الأول بلغ 7609 ريال سعودي.

راتب نقيب الحرس الوطني 9215 ريالاً سعودياً.

راتب رائد بالحرس وصل إلي 11705 ريال سعودي.

مقدم بالحرس الوطني وصل راتبه إلي 12،735 ريال.

راتب عقيد الحرس الوطني تم وصلوله إلي 14365 ريالاً.

راتب عميد في الحرس الوطني بلغ مبلغ وقدره 16،350 ريال.

راتب اللواء 18600 ريال.

علاوات وبدلات الحرس الوطني 1443

لا شك أن جميع الجنود العاملين في الحرس الوطني يتلقون مكافآت سنوية مستحقة لهم نهاية كل عام، وتكشف الجهات المسؤولة دائمًا عن تفاصيل هذه المكافآت، وقد تحدثنا بالسابق عن سلم رواتب قوات الأمن العام، ونوضح من خلال الجدول التالي العلاوات بالحرس الوطني:

وبهذا التقرير تم توضيح كم راتب جندي الحرس الوطني عن العام 1443 – 2022، وقد يختلف قليلاً بحسب المكافآت والرتب.