job.sang التقديم وشروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443

شروط وظائف الحرس الوطني السعودي 1443 أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال برتبة جندي، كما أنها أعلنت عن بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبوله وأوضحت كان التقديم سوف يكون الكترونيا من خلال منصة ابشر، حيث أن عملية التقديم سوف تستمر حتى يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس لعام 2022 حتى يوم 25 من شهر مارس لعام 2022 الخميس، كما أنها قامت بتفعيل موقع وزارة الحرس الوطني للتقديم عليها وسوف نعرض خلال السطور التالية خطوات التدريب و الشروط اللازمة حتى يتم القبول في الوظائف من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم التفاصيل.

وظائف الحرس الوطني 1443

أعلنت الوزارة أن رابط التقديم لوظائف الحرس الوطني السعودي برتبة جندي للرجال، حيث أن التقديم الالكتروني سوف تسهل عليهم الكثير من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على موقع الحرس الوطني.

بعد ذلك يتم اختيارات الخدمات الالكترونيه من الصفحة الرئيسية.

اختيار بوابة القبول والتسجيل ثم الضغط على تسجيل طالب جديد.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح

اختيار نوع الوظيفة.

الضغط على موافق على الشروط والاحكام بعد الاطلاع عليها وقرائتها بشكل جيد.

شروط التقديم على وظائف الحرس الوطني في السعودية

يجب أن يكون الشخص حامل الجنسية السعودية من أب وأم سعوديين.

يجب أن يكون متواجد في السعودية بصفة دائمة.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 18 عاما.

يجب أن يتصف بحسن السير والسلوك والسمعة الطيبة.

يجب أن يتمتع بمواصفات بدنية عالية.

يجب يجب أن لا يكون تعرض الحكم يخص قضية شرف أو سرقة أو امانه ولا يكون قد تم فصله من عمله لسبب تأديبي

يجب ان يكون متزوج من امرأة سعودية الجنسية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف في الحرس الوطني 1443

وضعت الوزارة بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تتوفر بشكل صحيح للتقديم على وظائف الحرس الوطني ومن أهم هذه الأوراق صورة الهوية الوطنية وصورة منها وثلاث صور شخصية المتقدم، بالإضافة إلى أصل شهادة التخرج أو استخراج السورة لمستند منها.