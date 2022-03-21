وضع المطلقات الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور وشرط جديد لاستحقاق المطلقات

وضع المطلقات الجديد في نظام الضمان الاجتماعي المطور حيث اختلف الوضع في النظام الجديد في الضمان الاجتماعي علي ما كان عليه في النظام القديم فلم يعد بمقدور المطلقة أن تستحق مبلغ الضمان الاجتماعي في حالة إذا كانت تقيم مع أسرتها في مسكن واحد وقد وضحت وزارة الموارد البشرية ذلك بقولها أن النظام الجديد بالضمان ينظر إلى الأسرة التي تعيش في مسكن واحد وعليه فان المسكن يعتبر هو أحد أهم أركان تعريف الأسرة والذي يحتسب على أساسه الدخل والمعاش أي أنه يجب أن يكون للمرأة المطلقة سكن خاص بها ومستقل وهذا يدل على حاجتها للحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي في هذه الحالة سوف يتطرق بنا الحديث إلى وضع المطلقات في الضمان الاجتماعي الجديد وأهم شروط الاستحقاق.

وضع المطلقات الجديد في الضمان الاجتماعي المطور

قد وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشرط الجديد والهام في الألية الجديدة حيث تعتبر المرأة المطلقة التي تسكن وتعيش مع أسرتها بمعنى تابعه لهذه الأسرة وبذلك تكون أسرتها متحملة نفقاتها حيث أنه من أهم شروط استحقاق المطلقات لدعم الضمان الاجتماعي الجديد أن تكون المطلقة تعيش في منزل غير منزل الأسرة أي منفصلة عن أسرتها حتى تستحق الدعم.

ما هي ضوابط الاستحقاق للمطلقات

من أهم ضوابط استحقاق المطلقات أن تكون المطلقة سعودية الجنسية. أن تكون مقيمة على أراضي المملكة بشكل دائم. ألا يكون لدي مقدمة الطلب أي مصدر للدخل لها و لأسرتها. ألا يزيد عمر المطلقة عن 65 عاما وألا يقل عن 35 عاما. يجب أن تمتلك حساب مصرفي لتحويل المعاش عليه شهريا. ألا تكون المطلقة المتقدمة بطلب الحصول على المعاش الشهري موظفي في أي جهة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص.

حالات يستثنيها الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة

الحالات التي يستثنى فيها الضمان الاجتماعي الجديد أن يستفيد كل مستحق سعودي مقيم اقامه دائمه في المملكة ويستثنى من شرط الجنسية للحصول على الاستحقاق الفئات التالي ذكرها وهي: