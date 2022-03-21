تسجيل اختبار التحصيلي 1443 قياس ومدة الاختبار التحصيلي ورسومه

تسجيل اختبار التحصيلي 1443، الذي يستهدف كافة طلاب الثانوية العامة من الخريجين، من أجل قياس قدرات هؤلاء الطلاب، من أجل التمكن من مواصلة المسيرة التعليمية، بالالتحاق في كبرى الجامعات السعودية، وامتحان التحصيلي في السعودية، هو أحد أهم شروط الالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة، وهو امتحان يهتم بقياس الحصيلة المعرفية للطلاب، وقد اقترب موعد تسجيل التحصيلي 1443، وفقا لما أعلنه مركز قياس، ردًا على تساؤل الطلاب منذ فترة من الوقت، “متى يبدأ تسجيل التحصيلي 1443″، حيث كانت قياس قد أعلنت عن الفترة الأول، من مواعيد اختبار التحصيلي 1443 بالهجري، بالإضافة إلى طريقة تسجيل التحصيلي 1443، بالخطوات والشروط، وكذلك رسوم تسجيل اختبار تحصيلي.

مواعيد تسجيل اختبار التحصيلي 1443

نشر مركز قياس مواعيد تسجيل التحصيلي 1443، في المملكة العربية السعودية، وذلك للذكور والإناث، من خريجي الثانوية العامة، كما يلي:

كان قد تم تسجيل فئة الذكور، خلال الفترة الأولى الماضية من 1 فبراير 2022، وحتى 15 مارس 2022.

بينما تقرر فتح باب التسجيل للتحصيلي للذكور، في الفترة الثانية بداية من 1 فبراير 2022، وحتى 12 إبريل 2022 المقبل.

وقد تقرر فتح باب التسجيل للتحصيلي 2022 لفئة الإناث، وذلك للفترة الأولى من 8 فبراير 2022، وقد انتهت في 15 مارس 2022.

في حين يتم فتح باب التسجيل للفتيات، من 8 فبراير 2022، وتستمر حتى يوم 12 إبريل 2022 المقبل.

مدة الاختبار التحصيلي 1443

وفقًا لما أعلنه مركز قياس عن الاختبار التحصيلي، فإن فترة الاختبار لن تستغرق أكثر من ثلاث ساعات، حيث يمكن للطلاب التعرف على خطوات أداء الاختبار التحصيلي عن بعد لطلاب التخصص النظري، أو معرفة خطوات أداء الاختبار التحصيلي عن بعد لطلاب التخصص العلمي، وفقًا للترتيب المعلن كما يلي:

يستغرق تعبئة المعلومات والإلمام بأية إجراءات أو تعليمات، ساعة واحدة فقط من مدة الاختبار التحصيلي.

بينما تنقسم مدة الخمسة أقسام المتبقية، إلى ساعتين بمعدل 12 دقيقة لكل قسم.

رسوم الاختبار التحصيلي 2022