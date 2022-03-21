نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب بنك البلاد وشروط فتح الحساب إلكترونيا وخطوات فتح الحساب ومميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب بنك البلاد ، طريقة فتح حساب في بنك البلاد من المطلوبات بالمملكة العربية السعودية حيث تعد خدمة فتح حساب جاري للعملاء الكرام بخدمة رقمية من خدمات بنك البلاد السعودي، حيث أطلق بنك البلاد خدمة فتح الحساب، حيث يمكن للراغب بالتقديم في المصرف فتح الحسابات إلكترونيا بالكامل وبخطوات بسيطة، ويتساءل الجميع عن طريق فتح أي حساب في البنك بطريقة مباشرة، ويعد الحساب الشخصي للفرد في بنك البلاد من أفضل الحسابات المقدمة من البنوك المصرفية بالسعودية، حيث يخضع البنك في تعاملاته مع الشريعة الإسلامية وذلك تحت رعاية الهيئة الشرعية في السعودية، ويتم تقديم إجراء فتح حساب بنك البلاد وخطوات إنشاء حساب جاري في بنك البلاد بما يتفق مع الهيئة الشرعية كام ذكرنا سابقا.

خطوات فتح حساب بنك البلاد

كيفية فتح حساب في بنك البلاد اون لاين، يرغب الجميع في فتح حساب خاص بهم عبر موقع بنك البلاد لذا قررنا الكتابة وتوضيح كيفية القيام بفتح حساب مصرفي خاص بك، وسنقوم بتعريف القارئ بشروط إنشاء حساب أو انشاء حساب خاص بك ومن أجل فتح الحساب قم باتباع الآتي:

أولا عليك الدخول على الرابط بمصرف البلاد.

ثانيا قم بالضغط على بدء.

ثالثا اضغط على التالي.

رابعا بتعبئة نموذج فتح الحساب.

خامسا قم بكتابة الرقم الهوية الوطنية الخاصة بك مع رقمك الجوال ويشترط أن يكون رقمك الجوال مرتبط باسمك في وزارة الاتصالات.

سادسا قم بإدخال تاريخ ميلادك بصورة صحيحة كما هو في الهوية بالتقويم الميلادي.

سابعا بالضغط على التالي واستكمل البيانات في الحقول المخصصة كما قمنا بالإجراء سابقا.

جدير بالذكر أنه أطلق بنك البلاد ولأول مرة بالمملكة وعلى مستوى الشرق الأوسط خدمة فتح حساب الجاري للأفراد بطريقة رقمية عبر موقع بنك البلاد يمكن للقارئ الاشتراك في الراجحي مباشر أفراد.

مميزات فتح حساب مؤسسة البلاد

لبنك البلاد العديد المميزات لمن يرغب بأن يتم فتح الحساب خاص به وذلك عبر البلاد نت، ويعتبر بنك البلاد من أفضل البنوك من حيث الخدمات والمميزات والتي تتربع على رأس خدماته بنك البلاد فتح أي من الحساب وكيفية إنشاء الحساب في بنك البلاد في المملكة العربية السعودية، ولمعرفة المميزات قم بقراءة الآتي:

يمكن القيام بعمليات شحن البطاقات مسبقة الدفع لشركات الاتصالات مثل تعبئة رصيد زين أو تعبئة رصيد موبايلي.

القيام بالتحويل المصرفي إلكترونيا سواء كانت حوالات دولية أو محلية بسهولة وبسرعة وبدون أية مشاكل.

يقدم المصرف نظام الإشعارات للعميل للحسابات الخاصة بهم حيث يمكن تلقي إشعارات حسابك في أي وقت بأي إجراءات تمت.

يخضع البنك حسب الشريعة لنظام المالية بشكل إسلامي.

يتوفر الموقع اونلاين 24 ساعة حيث يمكنك القيام بأي تصرف تم إلكترونيا.

يمكن التسجيل إلكترونيا بفتح الحساب الشخصي كما وضحنا.

يمكن أيضا أن يقوم العملاء بالشراء والدفع بصورة الرقمية الخاصة بهم دون زيارة فرع المصرف.

يتيح أيضا طلب بطاقة للصراف الالكتروني عبر زيارة أي من الفرع المتواجد قربك أو عبر التوصيل.

يعمل المصرف بإصدار بطاقة مدى بصورة لحظية.

يمكن للعميل سداد الفواتير عن طريق الانترنت أيضا.

في مقدور العميل أن يشترك في خدمة البلاد نت للأعمال المشابهة لخدمة مباشر الراجحي.

يمكنه أيضا أن يصدر دفتر شيكات خاص به بصورة إلكترونية.

يقوم المصرف بتقديم حلول دفع متقدمة للجميع عبر فتح حساب جاري في البلاد.

إلى جانب خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية يمكن للعميل تحويل الراتب الخاص به على الحساب الجاري.

حساب لعملاء المؤسسات وشركات ذات الشخص يمكنه أن يقوم بعمليات الاستيراد والتصدير خلال الحساب أيضا.

فتح الحساب بوصاية وإشراف الولي الشرعي يمكنه أن يصل إلى الخزينة الخاصة به أيضا.

يقدم المصرف أيضا استفادة كاملة للمنتجات التمويلية للأشخاص والشركات أيضا.

شروط فتح الحساب أونلاين

يمكن من أي مكان فتح حساب بالمصرف خاص بك، ولكن يجب أن تخضع للشروط ومتطلبات البنك، وهي كالآتي:

يجب أن يكون لديك بريد إلكتروني ساري.

تتم عمليات التوثيق عبر أبشر أفراد أو عبر بصمة الإصبع من أجهزة الصراف الآلي.

يجب أن يكون معك رقم جوال خاص بك.

العنوان الوطني الخاص بك ساري ومسجل بالبريد الوطني.

بهذا يكون القارئ قد عرف فتح حساب عبر الموقع الرسمي للمصرف إلكترونيا من خلال الخطوات التي ذكرناها كما تم التوضيح خلال الفقرات السابقة وتم تعريف القارئ أيضا على متطلبات فتح حساب، ويمكن للقارئ تحديث بيانات الراجحي.

فتح الحساب عبر التطبيق

يعمل البنك بتقديم أيضا تطبيق البنك الرسمي للجميع لكل أنظمة التشغيل الخاصة بالهاتف ويمكنك تحميل البرنامج خلال متجر التطبيقات، ويتيح أيضا فتح حساب للأفراد بعملية رقمية رقمية عبر تطبيق البنك المصدر للأجهزة الذكية من أي مكان وأي وقت وللقيام بالعملية اتبع الآتي:

بالتحميل من المتجر الإلكتروني طبقا لنوع الهاتف.

ثانيا بالضغط على تسجيل جديد لحسابك.

ثالثا سيتم تحويلك لفتح حساب البلاد بعوائد شهرية.

رابعا قم بمتابعة العملية كما ذكرنا سابقا.

بهذا يكون القارئ قد تعرف على فتح الحساب بطريقة رقمية من خلال كل الطرق المتاحة، في حالة عدم وجود حساب أبشر الخاص بك سيتم توجيهك للفرع من أجل استكمال فتح حسابك، يمكن للقارئ التعرف على حاسبات التمويل العقاري.

بطاقات البلاد للصرافة

بعد أن عرفنا أنه أطلق البنك إجراء فتح حساب للأفراد بصورة إلكترونية ووضحنا كل طريقة فتح الحساب بعد أن وضحنا سؤال الجميع عن الخدمة ويبحث الكثيرون عن فتح الحساب بطريقة سهلة وواضحة ووضحنا الطرق المختلفة أيضا، وسنقوم بتعريف القارئ على بطاقات الصرافة الآلية المقدمة من المصرف، وهي كالآتي: