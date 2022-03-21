هل يسمح بسفر الزوجة بدون إذن زوجها بنظام الأحوال الجديد

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هل يسمح بسفر الزوجة بدون إذن زوجها، في ضوء تحديث نظام الأحوال المدنية الجديد في المملكة العربية السعودية، تطرأ بعض الأسئلة الكثيرة من جانب مواطني المملكة بشأن بعض الأمور الشخصية التي يحددها النظام الجديد، وأحد أهم هذه الأسئلة هو مدي الموافقة للزوجة بالسفر دون الحصول على إذن من زوجها أم لا؟، وقد حث نظام الأحوال المدنية الجديد في المملكة على حقوق الزوجين، وأقد وضح بأن على كل من الزوجين حسن المعاشرة وأن يكون هناك احترام متبادل بين الطرفين، حيث يعمل النظام على تقوية العلاقات الأسرية بين جميع المواطنين، وسوف نوضح لكم هل يسمح بسفر الزوجة بدون إذن زوجها.
هل يسمح بسفر الزوجة بدون إذن زوجها؟
نظام الأحوال الشخصية الجديد قد نص على أن هناك حقوق للزوجة تجاه الزوج يجب أن يتم العمل بها وفي مقدمتها الطاعة بالمعروف، وفي مثل هذه القضايا، سوف ينظر القضاء إلى مدى عدم التزام الزوجة أو إخلال الزوجة بهذا الشأن، وقد صرحت وزارة العدل بأنه في حالة إذا كان هناك اشتراط من جانب الزوجة قبل الزواج على سبيل المثال لبعض الأمور الشخصية مثل السفر أو العمل أو الذهاب إلى الأهل بأحد المناطق الأخري، فيعد هذا شرط سوف يكون ملزمًا للزوج، أما إذا كان هذا الأمر خارج الاتفاق فسوف يرجع الأمر إلى تقدير المحكمة في التأكد من إخلال الزوجة في عدم طاعة زوجها بالمعروف.
نظام الأحوال الشخصية الجديد
أقرت الحكومة بالسعودية، نظاماً جديداً للأحوال الشخصية، من خلاله يتم تنظيم بعض الأحكام التي تخص قضايا اجتماعية مهمة، والتي من أهمها ما يلي:
- نظام الأحوال الشخصية الجديد يسمح للمرأة في إعالة من الزوج، بصرف النظر عن الحالة المالية.
- النفقة في النظام الجديد سوف تشمل كل من المأكل والمسكن والملبس وبعضاً من الأساسيات التي تحددها لائحة الأحوال الشخصية.
- النظام الجديد يساعد الزوجة في فسخ عقد الزواج من طرف واحد في بعض من الحالات، كما يمكن أن يتم توثيق الطلاق، بالرغم من عدم موافقة الزوج على هذا الأمر.
- يعمل النظام الجديد على الحفاظ على حقوق الأبناء في حالة إذا تم الطلاق والانفصال بين كل من الزوجين.
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