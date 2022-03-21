طريقةحجز موعد الضمان الاجتماعي الكترونيا 1443 وكيفية الاستفادة من الضمان الاجتماعي

حجز موعد الضمان الاجتماعي خدمة الموعد الإلكترونيأ حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن نظام الضمان الاجتماعي الذي يقدم العديد من المساعدات المادية والمالية وايضا المساعدات التي تشمل التأهيل والتدريب للأشخاص الغير قادرين على العمل، حيث يساعد الأسر الأكثر فقرا واحتياجا على المعيشة وشراء مستلزماتهم، لذلك يرغب عدد كبير من معرفة موعد الضمان الاجتماعي لهذا الشهر شهر أبريل عام 2022 وهذا ما أوضحه خلال هذا المقال من خلال موقع ثقفني.

حجز موعد الضمان الاجتماعي الكترونيا 1443

أعلنت الحكومة في المملكة العربية السعودية عن رابط لتسجيل الضمان الإجتماعي الكترونيا من خلال موقع الوزارة الرسمي، حيث أن ذلك يسهل على المواطنين عمليات التسجيل دون الحاجة إلى الخروج من المنزل من خلال اتباع الخطوات التالية

اولا يجب الدخول و الضغط على رابط وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.

ثم الضغط على تسجيل دخول واختيار حساب جديد إذا كان أول مرة يتم التسجيل.

يدخل المستفيد جميع البيانات المطلوبة منهم مثل الإسم و رقم الهوية والرقم السري.

يدخل رقم الهاتف وتاريخ الميلاد بشكل صحيح

أدخل رمز التحقق الذى سوف يتم ارسالها فى رساله نصيه

يملأ النموذج الذي سوف يظهر له ويرفع جميع الاوراق والمستندات المطلوبه ثم يضغط على التسجيل في نهاية الصفحة

كيفية الاستفاده من الضمان الاجتماعي 1443

يحرص نظام الضمان الإجتماعي في الوصول إلى أكبر فئة من المواطنين الذين يستحقون الدعم المالي لهم من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا، لكي تساعدهم على المعيشة ومواجهة الغلاء والظروف الاقتصادية التي تمر بها جميع البلاد في الفترة الحالية، ولكنها تضع بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من الضمان الإجتماعي وهي على النحو التالي

● يجب أن يكون المستحق للحصول الضمان الإجتماعي حاصل على الجنسية السعودية يقيم على أرضها بصفة دائمة.

● يجب أن يكون من الأسر محدودة الدخل والفقيرة في السعودية

● يجب ألا يكون المستفيد قد تعرض إلى دار ايواء أو سجن في السعودية.

● يجب أن يوفر جميع المستندات والأوراق المطلوبة منه بشكل صحيح، حيث يتم مراجعتها من قبل الجهات المختصة

● يجب ألا يملك أي سجل تجاري باسمه أو عقارات وأملاك ذات قيمه عليها.