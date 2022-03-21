موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لشهر مارس عداد نزول الضمان ورابط الاستعلام

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عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لشهر مارس 2022، من أكثر المواضيع بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، وذلك مع اقتراب موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد لشهر شعبان 1443، حيث يبحث المستفيدين من دعم الضمان عن موعد نزول الراتب في حساباتهم البنكية، خصوصاً راتب هذا الشهر شعبان وقبل دخول شهر رمضان الكريم، حتى يتمكنوا من شراء ما يلزمهم في هذا الشهر الكريم.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية هي منصة إلكترونية يتم الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان من خلالها، لذلك يبحث الكثير من المستفيدين وكذلك الراغبين في التسجيل في الضمان الجديد، عن رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكتروني، فقد وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا الرابط الإلكتروني لتسهيل الإجراءات والتسجيل ومعرفة نتائج الاستحقاق والشروط من خلالها.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد المطور لشهر مارس 1443

تحرص المملكة العربية السعودية بالغ الحرص على توفير حياة كريمة للمواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل، ومساعدتهم على تحمل جزء من أعباء الحياة الاقتصادية مع التخفيف عنهم من آثار الإصلاح الاقتصادي في المملكة، لذلك شرعت المملكة بتوفير العديد من برامج الدعم الاجتماعية ومن أهمها دعم الضمان الاجتماعي المطور الجديد، الذي يستهدف إدخال فئات لم تكن مشمولة بالدعم في نظام الضمان القديم.

موعد نزول الضمان المطور بالهجري

قامت وزارة الموارد البشرية بتثبيت موعد الصرف ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. مالم يصادف هذا اليوم عطلة رسمية داخل المملكة، ولو صادف يوم الصرف عطلة رسمية يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره. وقد تم تحديد موعد نزول الضمان المطور لهذا الشهر مارس 2022. ليوافق يوم الخميس بتاريخ 28\08\1443 الموافق 31\03\2022.

عداد نزول الضمان الضمان الاجتماعي الجديد

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للاستفادة من الدعم إلكترونياً. وذلك عن طريق الدخول على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية hrsd.gov.sa. وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور والنقر على “تسجيل الدخول”. ومن خلال الملف الموحد يتم تعبئة جميع البيانات المطلوبة بشكل واضح وصحيح وهم 9 مراحل. وبعد الانتهاء من ملء كافة البيانات يتم النقر على أيقونة “البرامج” والتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد.