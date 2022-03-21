نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي وزارة التعليم لتسجيل دخول الطالب عبر microsoft office بكلمة السر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت منصة مدرستي، الرابط المحدث الذي من خلال فتحه ينقل المستخدمين إلى الصفحة الرئيسية للمنصة المذكورة، وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة على إطلاق مدرستي من اجل ممارسة التعليم عن بعد، فإلى جانب استمرارها في التعليم بآليات مجدية وتنوع طرق الوصول للمحتوى الرقمي، فإن خدمات منصة منصتي متاحة بما يتناسب مع مصالح الطلاب لتلبية احتياجاتهم سواء في مراحل الابتدائي او المتوسطة وكذلك الثانوي فهي مجهزة بخدمات مميزة مثل استخراج النتائج ومتابعة الحضور والغياب وحل للدروس وهي قائمة كمنصة تعليمية الكترونية على خلق الفصول الافتراضية الأمر الذي يسمح بالتفاعل بين الطلاب والمعلمين ضمن حصص تعليمية وغرف تواصلية.

تسجيل الدخول

هي جزء من طموحات المملكة لتطوير عملية التعليم في العصر الحديث، ويمكن للطلاب الراغبين بالعمل على تسجيل دخولهم في المنصة عبر حساب مايكروسوفت تيمز البدء بإدخال أسم المستخدم وكلمة السر عبر، رابط منصة مدرستي

عن منصة مدرستي التعليمية في المملكة

مدرستي madrasati sa، هي أفضل مكان افتراضي من أجل ممارسة التعليم عن بعد بشكل مُيّسر- ضمّن خطة المملكة للتحول الرقمي وبما يتحد مع متطلبات المرحلة من انتشار فيروس كورونا المستجد، فتجمع مدرستي أدوات تعليمية وفصول افتراضية يتفاعل فيها المعلمون والطلاب لتحقيق تجربة تعلم متكاملة عبر عدد من، روابط خدمات مدرستي، حيث تسمح المنصة بحل الاختبارات وخيارات إعداد الدروس ومتابعة الجداول الدراسية.

جدول أوقات دخول منصة مدرستي لمراحل الثانوية والمتوسطة والابتدائي 1443

يوضح الجدول الأوقات المتزامنة لدخول طلاب المراحل الدراسية، وبخلاف ذلك سيتاح للجميع الدخول في الأوقات المتبقية.

المرحلة الثانوية والمتوسطة المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مساءً 2:45 – مساءً 7 التعليم المستمر (المرحلة الابتدائية فقط) 9:30 صباحاً – 1 مساءً

تحديث طريقة: منصة مدرستي تسجيل الدخول للطالب عن طريق حساب microsoft office

إتبع الخطوات أدناه للعمل على تسجيل الدخول في منصة مدرستي كونك طالب، للاستفادة من الوصول الى الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي بمجرد تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم وهذه الخطوات هي بالترتيب التالي

بدايةً ينتقل الطالب الى منصة مدرستي من خلال الرابط المباشر المرفق

بعد الدخول في الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي، سيجد الطالب أيقونة تسجيل الدخول يرجى الضغط عليها يسار أعلى الشاشة.

يتم العمل على تحديد خيار “التسجيل بحساب مايكروسوفت” وذلك لدخول الطالب

أدخل البريد الالكتروني كاسم للمستخدم ويمكن الحصول عليه من تطبيق توكلنا.

في الحقل الثاني، قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة من توكلنا إذا لم تقم بتغييرها حتى الآن.

بعد إدخال بيانات المستخدم في المنصة، أنقر تسجيل الدخول وسيتم توجيهك بشكل مباشر الى واجهة منصة مدرستي.

تعديل رابط منصة مدرستي الجديد

ينقلكم رابط منصة مدرستي للمنصة التعليمية المشار إليها https://schools.madrasati.sa، وبمجرد الدخول في مدرستي يمكنكم البدء بتسجيل معلومات الحساب لديكم الخاص بالطالب وهي إسم المستخدم وكلمة السر، لكي يتم تحويلكم إلى الصفحة الرئيسية في تلك المنصة مدرستي عبر الدخول بحساب مايكروسوفت.

اطلع أيضا: طريقة استعادة كلمة المرور في منصة مدرستي

يذكر ان وزارة التربية والتعليم استبدلت منصة منظومة التعليم الموحد بمنصة مدرستي الجديدة، وطورت البرمجيات فيها لتتناسب مع الطموح في تدشين مشروع التعليم عن بعد الآخذ بالتطور وبالتالي إتاحة تجربة نوعية في تفعيل أدوات التعليم فقد تم ربطها بالمحتوى الرقمي والأنشطة التعليمية وفتح قنوات تواصل بين منسوبي المدرسة واولياء الأمور.