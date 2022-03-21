احسب .. طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسرة المستحقة 1443 عبر موقع sbis.hrsd

أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسر المستحقة وذلك بعده صدور قرار القبول في نظام الضمان الاجتماعي، إذ تتغير طريقة حساب المعاش في من النظام الجديد بشكل كامل عن النظام السابق وذلك بسبب اختلاف شروط ومعايير الإستحقاقات الحديثة، ولذلك يرغب الكثيرين في معرفه الطريقة الجديدة التي تمكنهم من حساب قيمة معاش الضمان الاجتماعي المحددة لهم.

طريقة حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور للأسر المستحقة

صدر عن وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الإجتماعية خطوات طريقة حساب معاش الضمان الإجتماعي المطور للأسرة المستحقة الجديدة والبسيطة جداً التي يمكن من خلالها حساب المستفيد من الضمان الإجتماعي النسبة المحددة له وذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية

يتم جمع قيمة الدخل التي يكتسبها جميع أفراد الأسرة والذي يعرف بالدخل أو الراتب الشهري للأسرة.

بعد ذلك قم بخصم 50% من هذا الراتب، وذلك بسبب إعتماد وزارة التنمية نصف قيمة الدخل الشهري المكتب فقط.

أما في حالة إذا حصل المستحق على راتب غير مكتسب أو حافز أو دعم أو ريف أو مكافاه الطلاب، فلابد من إضافة قيمة الراتب غير المكتسب أيضاً بالكامل من الدعم الحكومي على نسبه 50% من راتب الشهري.

كما يستثنى أيضاً من اضافة الراتب غير المكتسب الحاصلون على الدعم من البرامج المساعدة أو الأشخاص ذوي الإعاقة.

أما الخطوة الأخيرة وهي مقارنة الراتب الكل المكتسب وأيضاً غير المكتسب مع الحد المانع للضمان الإجتماعي أو الحد الأدنى المقرر للمعاش الضماني.

للعلم أنه إذا تجاوز الراتب الحد المانع سيتم رفض حصول المتقدم علي الضمان أو الدعم، لكن إذا لم يتجاوزه سوف يحصل علي الضمان الإجتماعي الذي اعتمدته الوزارة وفقاً للحد الأدنى للمعاشات.

مثال علي كيفية حساب الضمان الإجتماعي المطور

سوف يتم تطبيق الخطوات السابقة على مثال مواطن يبلغ مرتبه الشهري من وظيفة حكومية أو خاصة أو مشروع خاص أو تجارة مبلغ 4000 ريال، بالإضافة إلى حصوله من أحد الأنظمة أو البرامج الحكومية على الدعم بمبلغ 1126 ريال، وتتكون هذه الأسرة من العائل وزوجته و4 أبناء.

تعتبر الآلية التي يتم من خلالها حساب قيمة المعاش هي (نصف الراتب+ حساب المواطن).

وفقاً لذلك يكون 2000+ 1126= 3126 ريال سعودي ويكون ذلك هو مجموع الدخل للأسرة.

الضمان الاجتماعي المطور للأسر المستحقة

من المعروف أن الضمان الإجتماعي المطور الجديد هو أحد الأنظمة الحديثة التي أنشأتها وزارة الموارد البشرية السعودية والتنمية الإجتماعية في عام 1443ه وذلك حتى تتمكن من تقديم يد العون لكافة الأسر الفقيرة والمتوسطة ومساعدتهم في توفير الاحتياجات الاساسية للحياة، لذلك فقد تم إنشاء المنصة الالكترونية الجديدة من أجل إستقبال كافة طلبات التقديم للحصول على الضمان الاجتماعي.