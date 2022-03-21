نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمع بين الحقوق التأمينية بالمعاشات وتعويضات المصابين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة إمكانية الجمع بين الحقوق التأمينية بالمعاشات وتعويضات المصابين ، وذلك من خلال موقعها الرسمي علي شبكة الإنترنت ، ومن خلال مقالنا اليوم نتعرف علي طريقة تحديد سن المشترك المستحق للتعويضات من خلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، وكذلك نتعرف علي الحالات التي يصبح فيها المشترك عاجزاً عجز غير مهني ، والوضع في حال انتهت حالة العجز عن أي من الابن أو الأخ ، وإمكانية إعادة أدراجهم في حال ما إذا عاودتهم حال العجز ، وإمكانية تسجيل مشترك جديد ذو عجز فعلي قبل الاشتراك ، والسؤال الأهم : هل يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية insurance في حال الموظف في جهة حكومية أو الجهات العسكرية ، و ما هي التعويضات التي يحق لمشترك التأمينات الحصول عليها عند الإصابة ؟ ، كما يمكنكم التعرف علي طريقة صرف معاش التقاعد لأفراد العائلة والمستندات المطلوبة من خلال موقعنا ثقفني.

الجمع بين الحقوق التأمينية بالمعاشات وتعويضات المصابين

والسؤال الأهم حيال هذا الأمر هو : هل يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية؟ ، والإجابة عنه بنعم يجوز الجمع بين الحقوق التأمينية ، ولكن وفق الضوابط التالية :

أولاً : يمكن للمشترك الجمع بين راتب المعاش والعائدة بما لا يزيد علي 100 بالمائة من أكبر المقدارين التالي توضيحهم : المقدار الأول وهو : متوسط الأجر الخاص بحساب عائد العجز المهني ، وذلك بعد أن يتم زيادته بمقدار 7 % عن كل سنه من السنوات الكاملة للفترة بين تاريخ ثبوت حال العجز وتاريخ التقاعد بشرط أن لا يتجاوز ذلك سن الـ 60 عام. أما المقدار الثاني فهو : متوسط الأجر الخاص بحساب قيمة المعاش عن كل سنة تأمينية.

يمكن للمشترك الجمع بين راتب المعاش والعائدة بما لا يزيد علي 100 بالمائة من أكبر المقدارين التالي توضيحهم : ثانياً : يستطيع صاحب الاشتراك أو من يستحق عنه الجمع بين التعويض المقطوع من فرع الأخطار المهنية والتعويض الخاص بفرع المعاشات. كذلك لهم الحق في جمع كل من تعويض الدفعة الواحدة تبعاً لفرع المعاشات و تعويض الأخطار المهنية.

يستطيع صاحب الاشتراك أو من يستحق عنه الجمع بين التعويض المقطوع من فرع الأخطار المهنية والتعويض الخاص بفرع المعاشات. ثالثاً : يجمع الأبناء والبنات مستحقات المعاش أو العوائد عن الأب مع مستحقات المثل عن الأم.

يجمع الأبناء والبنات مستحقات المعاش أو العوائد عن الأب مع مستحقات المثل عن الأم. رابعاً : الأحفاد للابن من حقهم لهم جمع المستحقات عن الجد ومع المستحقات عن الأب والأم.

الأحفاد للابن من حقهم لهم جمع المستحقات عن الجد ومع المستحقات عن الأب والأم. خامساً : الأرملة كذلك لها حق الجمع بين معاشها أو عائدتها عن نفسها مع مستحقها عن المثل لزوجها. الأرمل المستحق ينطبق عليه نفس وضع الأرملة أيضاً. من حق الأرملة الجمع بين دخلها من العمل و نصيبها من العائدة أو المعاش.

الأرملة كذلك لها حق الجمع بين معاشها أو عائدتها عن نفسها مع مستحقها عن المثل لزوجها. سادساً : العاجز عن الكسب من أفراد العائلة ، يكون متاح له الجمع بين كافة المعاشات والعوائد المستحق لها.

العاجز عن الكسب من أفراد العائلة ، يكون متاح له الجمع بين كافة المعاشات والعوائد المستحق لها. سابعاً : الجد والجدة والوالد والوالدة والأخ والأخت ، يكون أيضاً لهم الحصول علي معاش واحد أو عائدة واحدة أيهم أكبر قيمة بما لا يقل عن 3000 ريال. إن قلت قيمة الراتب الأكبر عن 3000 يتم إتمامها إلي 3000 من المعاش الآخر الذي لم يستحق له في الجمع.

الجد والجدة والوالد والوالدة والأخ والأخت ، يكون أيضاً لهم الحصول علي معاش واحد أو عائدة واحدة أيهم أكبر قيمة بما لا يقل عن 3000 ريال. ثامناً : حال أحد أفراد العائلة عدا الأرملة ، وكان يجمع بين المعاش أو العوائد مع راتبه من العمل : إن كان نصيبه من المعاش يساوي أو يقل عن راتبه ، يوقف ايداع المعاش. و إن كان نصيبه من المعاش أو العوائد أعلي من الراتب ، يخفض نصيبه من المعاش أو العائد بمقدار قيمة أجره الشخصي. ويجوز له الجمع بينهما لحدود المجموع يساوي 3000 ريال ، و إن قل يكمل له من المعاش حتي يكمل حد الـ 3000 ريال. مثال : الراتب 2000 ريال والعائدة أو المعاش 3000 ريال : يصبح الجمع 2000 + ( 3000 – 2000 ) = 2000 + 1000 = 3000 .

حال أحد أفراد العائلة عدا الأرملة ، وكان يجمع بين المعاش أو العوائد مع راتبه من العمل : تاسعاً : يجوز لأفراد العائلة الجمع بين مستحقات منحة الوفاة عن أكثر من مشترك.

ويكفل القانون ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ بشأن الحالة بإصابة ﻋﻠﻰ أساس قانون تكافل وتعويض المنصوص عليه وفق الأجر التأميني ومعاش التقاعد والمرتب وحجم زيادة الدخل و مدة التأمينات.

التعويضات الواجبة لمشتركي نظام التأمينات

يحق لمشتركي نظام التأمينات الاجتماعية الحصول علي نوعين وفق مبوب المعاشات والتقاعد بالتأمينات الاجتماعية من التعويض نتعرف عليهم كالآتي :

الأول : التعويض العيني ، ويتمثل في العناية الطبية بكافة صورها التي تتطلبها حال المصاب. الثاني : التعويض المادي : ويشمل بعض الحقوق كالآتي : بدلات يومية عن العجز المؤقت عن أداء عمل ” في حال العجز المؤقت بسبب للإصابة”. عائدات شهرية و تعويضات مقطوعة للعجز المستديم كلياً أو جزئياً بسبب إصابة. و عائدات شهرية لعائلة المشترك عند وفاته. منحة متوفي للعائلة المصاب المتوفي أو عائلة صاحب العائدة حال وفاته.

ويبحث المشتركين عن إمكانية الجمع بين المعاش المستحق عن المدة المنقضاه بالاشتراك و الجمع بين المعاش العسكري ، و الجمع بين كل من المعاش والحقوق بخصوص الأخطار المهنية و تعويضات فرع المعاشات أو الجمع بين العائدة والمعاش والحقوق التأمينية المقررة بالقانون و يجوز الجمع بين المعاشات تحت نظام مد الحماية التأمينية المستوجبة.

طريقة تحديد سن استحقاق التعويض

تخضع طريقة تحديد سن عمل التعويض وفق الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات للضوابط التالية :

يحتسب سن التعويضات وفقاً للتقويم الهجري تبعاً لضوابط المادة و حالات العلاج المثبتة.

يتم موافقة تاريخ الميلاد المسجل بالميلادي مع ما يناظره من التاريخ الهجري وفق قوانين المملكة العربية السعودية.

من لم يستدل علي يوم أو شهر ميلاده ، يعتبر تاريخ ميلاده اليوم الأول من الشهر السابع الهجري أو الميلادي بالسنة المولود فيها.

وللمشترك الحق في الجمع بين حقوقه التأمينية ضمن ضوابط الجمع المقررة بالقانون عبر صفحة التأمينات ، و للمصاب المؤمن عليه الاستمتاع بجميع حقوق التأمينات والمعاش للمستحقين وفق شروط تعويضات ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ.