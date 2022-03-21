الاستعلام عن أهلية وحالة الضمان برقم الهوية الوطنية 2022

الاستعلام عن أهلية وحالة الضمان، حيث يستعلم عدد كبير من مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن حالة الضمان الاجتماعي المطور الجديد بعد أن قام البعض بالتسجيل في الضمان الجديد الذي وفرته الوزارة لفئات المواطنين الأكثر استحقاقاً في المملكة العربية السعودية، لذا ينتظر الآلاف من المواطنين نتائج الاستحقاق الخاص بهم في الضمان الاجتماعي المتطور، وقد وفرت الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن حالة الضمان بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة التابع له، تسهيلاً لجميع المستفيدين من أجل التحقق من أي خدمة مرتبطة بالمواطنين، لذا سوف نوضح لكم طريقة الاستعلام عن أهلية وحالة الضمان.

الاستعلام عن أهلية وحالة الضمان

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام عن أهلية وحالة الضمان من خلال رقم السجل الخاص بكل مستفيد، على أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول على موقع الاستعلام التالي: منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

يجب على كل مستخدم أن يقوم بإدخال رقم السجل المدني في المكان المخصص لذلك.

إدراج كلمة المرور في المكان المحدد له.

إدخال رمز التحقق المرئي كما هو موضح في الصورة بشكل صحيح.

الضغط على تسجيل دخول المنصة.

ثم اختيار قسم خدمات الموقع الإلكترونية.

الضغط على استعلام نتائج الأهلية.

إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الاستعلام، لتظهر الحالة الخاصة بالأهلية والتي توضح ما اذا كان المستفيد من المؤهلين لصرف الضمان المطور أم غير مؤهل، علماً بأن الوزارة تقوم بتوضيح أسباب عدم التأهيل لصرف الضمان الجديد في حالات عدم القبول فقط، وفي حالة القبول توضح المنصة أول موعد لصرف معاش الضمان في حساب المستفيد المسجل لدي الوزارة.

رقم الاتصال بدعم الضمان

وفرت الوزارة خدمة التواصل مع خدمة عملاء الضمان المطور من خلال الاتصال على الرقم التالي 19911 وهو الرقم المخصص والدائم لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن التسجيل في الضمان والتحقق من أهلية التسجيل في معاش الضمان، وفي حالة مرور خمس وعشرون يوماً على عدم إيداع الدعم بحساب المستفيد بعد التسجيل في الدعم، فيمكن أن يتم التواصل بشأن الاستفسار عن أسباب التأخير في الصرف من جانب الوزارة.