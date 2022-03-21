القبول والتسجيل بالحرس الوطني 2022 رجال بالخدمة العسكرية بالسعودية

فتح باب القبول والتسجيل بالحرس الوطني إلكترونيًا للاتحاق بالخدمة العسكرية في الوظائف العسكرية رجال 2022 في مناطق مختلفة بالسعودية وفق شروط وضوابط الموضحة لجنة القبول والتسجيل منذ أمس الأحد 17 شعبان 1443هـ الموافق 20 مارس 2022 وآخر موعد لاستقبال الطلبات إلكترونيا يوم الخميس 21 شعبان 1443 الموافق 24 مارس 2022، ولمدة 5 أيام والجدير بالعلم أن التسجيل إلكترونيًا لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم والثانوية العامة ومايعادلها.

القبول والتسجيل بالحرس الوطني ثانوي 1443 بالمملكة العربية السعودية

وللتقديم في الوظائف العسكرية الشاغرة في الوزارة كل ماعليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب التالي:

أولًا الدخول على بوابة التسجيل والقبول عبر شبكة الانترنت على الرابط الخاص بالتوظيف https://job.sang.gov.sa/registration.

كذلك قم بتعبئة كافة البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة شديدة، في الخانات المخصصة لها.

كما يجب التأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة وكتابتها بشكل صحيح.

ثم القيام بالضغط على أيقونة إرسال ، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة.

، لارسال طلب التقديم للوظيفة الشاغرة. في النهاية يجب العلم أنه لا يلتفت إلى الطلبات غير مستوفية الشروط أو الناقصة.

التخصصات الشاغرة للتقديم بالحرس الوطني 2022

وعن مسميات تخصصات الوظائف العسكرية الشاغرة في وزارة الحرس الوطني كالتالي:

أولًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات البكالوريوس

تخصص علم نفس. أيضًا تخصص الخدمة الاجتماعية.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات البكالوريوس في السعودية

أولًا ألا يقل تقدير الدرجة العلمية للمتقدم عن جيد. كذلك تقديم مستند موضح به انتظام المتقدم دراسيًا أثناء الدراسة ومدة الدراسة من الجهة التعليمية التابع لها. في النهاية تقديم بطاقة تصنيف تكون سارية.

ثانيًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الدبلوم

تخصص الاتصالات خاص بخريجي كلية الاتصالات.

أبرز شروط وظائف الحرس الوطني لحاملي شهادات الدبلوم في السعودية

أولًا انطباق كافة الشروط العامة على المتقدم من حملة الدبلومات. كذلك إرفاق كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالدورات والخبرات في نفس مجال التخصص إن وجدت.

ثالثًا الوظائف العسكرية الخاصة بحملة شهادات الثانوية العامة السعودية