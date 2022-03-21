نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية” استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث زاد البحث عليها من قبل المواطنين والمواطنات في جميع أنحاء المملكة، حيث يريدون عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، لإنه ينتظر المئات من المواطنين نتائج الأهلية الخاصة بهم في الضمان الاجتماعي المطور، وخاصة وجود الكثير من الأشخاص الذين تقدموا مبكرا منذ فترة قد تصل إلى أشهر ولم يتم الرد عليهم حتى الآن في الضمان المطور، وسنتعرف معكم على كيفية معرفة حالة الطلب بكل سهولة ويسر، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

ونتابع معكم آخر الأخبار المتعلقة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي المسئولة بشكل مباشر على تقديم العديد من أشكال الدعم التي تقدم من قبل الدولة السعودية للمواطنين داخل المملكة، والتي منها:

وسنركز مع حضراتكم في هذا المقال على الضمان المطور، والذي تم إتاحة التقديم عليه منذ شهر نوفمبر 2022، وتم نزول دفعتين منه حتى الآن، وينتظر المئات من المواطنين الدفعة الثالثة، والتي انتشرت الكثير من الشائعات عن نزولها، وسنعرفكم على كيفية معرفة ذلك بنفسكم في حسابكم، فتابعوا معنا.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط

وسنتعرف معكم على كيفية معرفة الحالة الخاصة بطلبكم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ويمكنكم عمل ذلك، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية:

استعلام الضمان المطور موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر الرابط sbis.hrsd.gov.sa.

ادخل رقم السجل المدني في خانة رقم الهوية، ثم ادخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق الظاهر أمامك بشكل صحيح.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم اذهب إلى الطلبات، ومنها إلى الأهلية.

سيظهر لك حالة الأهلية “تم التحقق بنجاح” اذا ظهرت، وسيظهر بجانبها مؤهل أو غير مؤهل.

رقم الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنكم التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بالوزارة، وهذا للقيام بالاستعلام عن طريق الهاتف، أو الاستفسار في حالة واجهتكم أية مشاكل أو لم يتم الاعلان عن النتيجة على الرغم من مرور أكثر من 25 يوم على التقديم، وهذا عبر الرقم التالي: