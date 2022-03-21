شروط وكيفية الحصول على دعم زواج الايتام من وزارة الموارد البشرية السعودية 1443- 2022

يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية. عن كيفية التقديم والحصول على دعم زواج الأيتام المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية. حيث تسعى المملكة العربية السعودية الى الوقوف بجانب أبناء المملكة. وتخفيف أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومساعدة مختلف الفئات وأصحاب الدخل البسيط والمعدوم وذلك وفق رؤية المملكة 2030. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية السعودية. قد أعلنت عن بعض التفاصيل والشروط اللازمة فى الراغبين فى الحصول على الدعم المقدم من الوزارة. ومن خلال موقع ثقفنى وحرصا على اهتمام الزائرين نوضح التفاصيل فى السطور التالية.

دعم زواج الأيتام وزارة الموارد البشرية السعودية 2022

قد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن تقديم دعم زواج الأيتام. وذلك فى إطار المملكة لمساعدة الأيتام وغير القادرين على تحمل تكاليف الزواج. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن من يرغب من أبناء المملكة فى الحصول على الدعم ان يقوم بالتقديم من خلال الوزارة. وذلك وفق بعض الشروط والضوابط التى قد أعلنت عنها الوزارة وذلك من اجل وصول الدعم للمستحقين. وتعتبر منحة او دعم زواج الايتام يقدم مرة واحدة فقط ويتم صرف الدعم بعد التأكد من أحقية المتقدمين وتوفر الشروط المطلوبة ونوضح فى هذا المقال ما هى الشروط اللازمة وكيفية الحصول على دعم زواج الايتام.

شروط الحصول على دعم زواج الايتام 1443-2022

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.

ايضا يشترط ان يكون المتقدم على قيد الحياة.

كما يجب أن يكون المتقدم مسجل في نظام رعاية الأيتام.

كذلك ينبغى أن يكون لدى المتقدم حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.

ايضا ان يكون لدى المتقدم حساب مصرفى نشط.

على المتقدم إدخال معلومات الحساب المصرفى عند تسجيل البيانات والمعلومات فى المنصة.

كذلك يجب على المتقدم أن يقدم ما يثبت اصدار عقد زواج من وزارة العدل السعودية.

فى النهاية ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على الدعم.

كيفية التقديم للحصول على الدعم