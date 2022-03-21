نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وكيفية الحصول على دعم زواج الايتام من وزارة الموارد البشرية السعودية 1443- 2022 في المقال التالي
يبحث الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية. عن كيفية التقديم والحصول على دعم زواج الأيتام المقدمة من وزارة الموارد البشرية السعودية. حيث تسعى المملكة العربية السعودية الى الوقوف بجانب أبناء المملكة. وتخفيف أعباء الحياة الاجتماعية والاقتصادية. ومساعدة مختلف الفئات وأصحاب الدخل البسيط والمعدوم وذلك وفق رؤية المملكة 2030. ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية السعودية. قد أعلنت عن بعض التفاصيل والشروط اللازمة فى الراغبين فى الحصول على الدعم المقدم من الوزارة. ومن خلال موقع ثقفنى وحرصا على اهتمام الزائرين نوضح التفاصيل فى السطور التالية.
دعم زواج الأيتام وزارة الموارد البشرية السعودية 2022
قد أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن تقديم دعم زواج الأيتام. وذلك فى إطار المملكة لمساعدة الأيتام وغير القادرين على تحمل تكاليف الزواج. وأوضحت وزارة الموارد البشرية أن من يرغب من أبناء المملكة فى الحصول على الدعم ان يقوم بالتقديم من خلال الوزارة. وذلك وفق بعض الشروط والضوابط التى قد أعلنت عنها الوزارة وذلك من اجل وصول الدعم للمستحقين. وتعتبر منحة او دعم زواج الايتام يقدم مرة واحدة فقط ويتم صرف الدعم بعد التأكد من أحقية المتقدمين وتوفر الشروط المطلوبة ونوضح فى هذا المقال ما هى الشروط اللازمة وكيفية الحصول على دعم زواج الايتام.
شروط الحصول على دعم زواج الايتام 1443-2022
- يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.
- ايضا يشترط ان يكون المتقدم على قيد الحياة.
- كما يجب أن يكون المتقدم مسجل في نظام رعاية الأيتام.
- كذلك ينبغى أن يكون لدى المتقدم حساب على بوابة الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية.
- ايضا ان يكون لدى المتقدم حساب مصرفى نشط.
- على المتقدم إدخال معلومات الحساب المصرفى عند تسجيل البيانات والمعلومات فى المنصة.
- كذلك يجب على المتقدم أن يقدم ما يثبت اصدار عقد زواج من وزارة العدل السعودية.
- فى النهاية ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على الدعم.
كيفية التقديم للحصول على الدعم
- الدخول على الموقع الرسمى وزارة الموارد البشرية السعودية.
- ثم اختيار الخدمات الالكترونية.كذلك اختيار خدمة إعانة زواج الايتام.
- على المتقدم إدخال جميع البيانات والمعلومات المطلوبة.
- كما يجب على المتقدم التأكد من صحة البيانات التي أدخلها.
- ثم الموافقة على الاقرار والتعهد. بعد ذلك الضغط على ايقونة تقديم الطلب.
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