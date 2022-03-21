شركات الحج والعمرة السعودية وكيفية التواصل معها والاستعلام هم ترخيصها

شركات الحج والعمرة السعودية هي أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية أو المقيمين بالمملكة. وقد اشتعلت محركات البحث الخاصة بشبكات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي بهذا الموضوع وذلك بعد القرارات الجديدة برفع قيود الحظر وتخفيف إجراءات الوقاية المعلنة مؤخراً من قبل الجهات المعنية والمختصة من الحكومة السعودية. وقد كتم هذا الأمر واضحاَ خلال مشاهدة الصلوات والتجمعات بالحرم المكي خلال الفترات السابقة وفرحة المسلمين بإعادة الفتح كلياَ أمام جميع المصلين وضيوف الحرم المكي من المعتمرين. ولهذا فبدأ البحث عن الشركات التي تقوم بالتنسيق علي أجراءات الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية, وخلال هذا المقال سيتم تناول بعض شركات الحج والعمرة السعودية الداخلية وكيفية التواصل معها والوصول لأفضل عرض لدي هذه الشركات بما يناسب العميل.

شركات الحج والعمرة السعودية

خلال هذا المقال سوف يتم التطرق إلي بغض المعلومات عن شركات الحج والعمرة الداخلية بالسعودية وما هي وسيلة الاتصالات المتاحة لها وهى كالتالي:

الشركة السعودية للحج والعمرة والتي يمكن التواصل معها من خلال الرقم (0503430627) أو الرقم الثابت (011402606) علماً بأن عنوان المقر الرئيسي موجود في مدينة الرياض 8376 البطحاء, حي الفوطة الرياض 12632 – 3369 المملكة العربية السعودية وان مواعيد العمل الرسمية طول أيام الأسبوع علي فترتين الفترة الصباحية من الساعة (9 ص- 12م) والفترة المسائية من الساعة (4 م – 10م) عدا يوم الجمعة فترة مسائية فقط (4 م – 10م).

8376 البطحاء, حي الفوطة الرياض المملكة العربية السعودية وان مواعيد العمل الرسمية طول أيام الأسبوع علي فترتين الفترة الصباحية من الساعة (9 ص- 12م) والفترة المسائية من الساعة (4 م – 10م) عدا يوم الجمعة فترة مسائية فقط (4 م – 10م). الأسواف للحج والعمرة والتي يمكن التواصل معها من خلال الرقم (0534545566) علماً بأن عنوان المقر الرئيسي موجود الرياض 3342 farrat ibn hayyan, حي الروضة الرياض 13211 – 6687 المملكة العربية السعودية.

شركة الركن الخامس للحج والتي يمكن التواصل معها من خلال الرقم (0506468054) أو الرقم الثابت (0114708555) علماً بأن عنوان المقر الرئيسي موجود في مدينة الرياض 3293 طريق الملك عبدالله بن عبد العزيز, حي الرحمانية الرياض 12343 – 8284 المملكة العربية السعودية, وأن مواعيد العمل الرسمية طول أيام الأسبوع من الساعة (9.30 ص- 10م) عدا يوم الجمعة راحة أسبوعية.

كيفية الإستعلام عن ترخيص شركات الحج والعمرة السعودية

أتاحت وزارة الحج والعمرة إمكانية الإستعلام عن شركات الحج والعمرة المرخصة. وتعتبر هذه الخدمة هي أحد أهم الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من زوار الحرم المكي أو الحرم المدني والتي تحميهم من أي تلاعب وتضمن حقوقهم المادية والإدارية أثناء رحلات الحج والعمرة وتجعلهم مطمئنين من كافة الإجراءات. وقد أتاحت الوزارة هذه الخدمة إلكترونيا ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أي من الجهات الحكومية المختصة من خلال الدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة الحج والعمرة ومها الدخول إلي خدمة الإستعلام عن شركات حجاج الداخل المرخصة وإدخال البيانات والضغط علي كلمة إرسال. وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل الاستعلام عن ترخيص شركات الحج والعمرة المرخصة.