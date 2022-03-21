صرف الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي المطور شهر مارس 2022 وزارة الموارد البشرية بالسعودية

الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي المطور 1443 بدأ صرفها اليوم الإثنين 21 مارس 2022 الموافق 18 شعبان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمستوفي الشروط مكتملي الأهلية كما دعت منصة الضمان الاجتماعي جميع المستفيدين بسرعة التسجيل وتحديث البيانات على برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد في مدة ال 3 أشهر القادمة وفق الموعد المحدد بالوزارة والتي تم الإعلان عنها في 20 نوفمبر 2021م الماضي وحتى يوم 23 مايو القادم 2022م.

كيفية الاستعلام الدفعة الثالثة الضمان الاجتماعي المطور

ولراغبي الاستعلام في الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام بالدخول على رابط الضمان الاجتماعي المطور. كذلك القيام بالضغط على أيقونة حساب مستخدم جديد. يلي ذلك كتابة رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال وكافة البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح. انتظر رسالة تأكيد برمز التحقق على هاتفك الجوال. قم بإعاة كتابة رمز التحقق على الشاشة في المكان الصحيح، والقيام بالضغط على تأكيد طلب التسجيل.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

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